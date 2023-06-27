IT Ukraine домовилася про співпрацю з британською галузевою асоціацією techUK

27 июня 2023 г., 16:35

Асоціація IT Ukraine підписала меморандум про співробітництво з techUK, впливовим об’єднанням в ІТ-індустрії, яке налічує майже 1000 учасників по всій Великій Британії. Як повідомляється, партнери вже працюють над декількома майбутніми спільними проєктами, що стосуються технологічного відновлення України, просування та розвитку торговельних зв’язків, підтримки учасників об’єднань обох країн.

Угода між techUK та ITU ґрунтується на «Меморандумі про взаєморозуміння» між урядами Великобританії та України, який було укладено в червні 2022 року та «Угодою про цифрову торгівлю», що підписана між країнами в березні 2023 року.

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