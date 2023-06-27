Arduino анонсувала нову плату - Uno R4

27 июня 2023 г., 17:25

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Швейцарська компанія Arduino представила нову плату мікроконтролера Uno R4, яка пропонує значно вищу продуктивність, ніж обладнання попереднього покоління.



Нагадаємо, що для корпоративних клієнтів компанія пропонує свої мікросхеми разом із хмарною платформою управління пристроями. Організації можуть використовувати її для збору та візуалізації сенсорних даних зі своїх систем на базі Arduino.



Uno R4 забезпечує до 16 разів вищу тактову частоту, ніж система попереднього покоління - Uno R3.



"З постійно мінливими потребами нашої спільноти та технологічним прогресом, навіть найпопулярніша UNO R3 повинна розвиватися, хоча ми не плануємо припиняти випуск цієї плати", - сказав співзасновник Arduino Массімо Банзі (Massimo Banzi).



За словами компанії, Uno R4 працює на Arm мікроконтролері RA4M1 від Renesas Electronics з тактовою частотою 48 Мегагерців.



Uno R4 використовує 32-бітну архітектуру, що означає, що деякі компоненти спеціально оптимізовані для роботи з 32-бітними блоками даних. Це дозволяє Uno R4 запускати багато додатків швидше, ніж його попередник, Uno R3, який використовував 8-бітну архітектуру.



Ще одним покращенням у порівнянні з продуктом Arduino попереднього покоління є додавання так званого блоку з комою, що плаває. Здатність швидко опрацьовувати дроби необхідна, зокрема, для обробки сенсорних даних. Обробка даних з датчиків - одна з основних задач, для якої використовуються мікросхеми Arduino в корпоративних проєктах інтернету речей.



Крім того, порівняно з попереднім поколінням систем Arduino, об'єм вбудованої оперативної пам'яті SRAM в Uno R4 збільшено з 2 кілобайт до 32 кілобайт.



Arduino також оновила вбудований пул флешпам'яті. Uno R4 має 256 Кілобайтів твердотільної пам'яті, що у вісім разів більше, ніж було у попереднього покоління.



Uno R4 сумісний з платами, які працюють з попереднім поколінням Uno R3, і за замовчуванням використовує таку ж кількість електроенергії. Однак максимальна підтримувана напруга була збільшена до 24 Вольт. Подача більшої кількості електроенергії на чіп дозволяє розробникам підвищити його продуктивність у деяких випадках.



Uno R4 доступний у двох версіях - Uno R4 Minima та більш просунута UNO R4 WiFi, яка може використовувати бездротові з'єднання за допомогою Wi-Fi або Bluetooth Low Energy.

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