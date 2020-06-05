Samsung выпустила новые мониторы с изогнутым экраном диагональю 27 и 32 дюйма

5 июня 2020 г., 15:35

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Компания Samsung Electronics представила новую серию изогнутых мониторов T55.



Отмечается, что дисплеи обладают частотой обновления 75 Гц с технологией AMD FreeSync. Кроме того, охват цвета в новинках около 119% sRGB, 88% Adobe RGB и 88% DCI–P3, а 27-дюймовая модель сертифицирована по стандарту TÜV Rhineland Eye Comfort.



C27T55 оснащена изогнутой 27-дюймовой, а C32T55 – 32-дюймовой панелью Full HD VA. Дисплеи получили время отклика 4 мс, яркость 250 кд / м² и коэффициент контрастности 3000:1 и стереодинамики мощностью 5 Вт.



Технология Eye Comfort, реализованная в серии T55, снижает нагрузку на глаза – для более комфортной работы и гейминга. Решение Flicker Free устраняет утомляющее зрение мерцание экрана, а режим Eye Saver минимизирует излучение синего света.



Все новинки серии – C27T55 и C32T55 – оснащены экранами с радиусом изгиба 1000R, соответствующий человеческому полю зрения, как подчеркивает производитель. Согласно клиническим исследованиям, проведенным специалистами Сеульского национального университета, такой радиус снижает нагрузку на глаза.



Тыльная сторона дисплеев имеет тканевую текстуру. Для удобного подключения другой техники и аксессуаров устройства оснащены портами DisplayPort, D–Sub, HDMI, аудиовходом и аудиовыходом.

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