Традиционные компьютеры просели в поставках почти на 10%

14 апреля 2020 г., 13:35

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IDC насчитала 53,2 млн традиционных ПК, поставленных на мировой рынок в первом квартале года. Резкий спад в размере 9,8% «YoY» после первого за многие годы роста в 2019 г. стал следствием вспышки коронавируса в Китае — крупнейшем поставщике настольных и портативных систем, а также рабочих станций.

В то время как загрузка производственных мощностей в январе находилась на уровне прошлых лет, закрытие заводов в феврале и медленное возобновление производства к концу квартала, привели к отмеченному спаду. В то же время, спрос вырос вследствие необходимости обновления ПК для работы из дома. Потребители, в свою очередь, искали игровые ПК для того, что бы развлечь себя на карантине.

После трех кварталов роста страны EMEA отчитались описываемым однозначным числом спадом поставок, что также оказалось следствием глобальной пандемии. Несмотря на высокий спрос в корпоративном и потребительском сегментах, ограничения в цепочках поставок привели к снижению.

Все ведущие вендоры за исключением Dell ушли в минус. Самый глубокий провал поставок зафиксирован у Apple, которая наиболее пострадала от закрытия китайских заводов.

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