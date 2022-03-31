Інтернет-провайдерів, які не блокувають російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів

31 марта 2022 г., 12:45

0

Tweet

Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, інтернет-провайдерів, які відмовляються блокувати російську пропаганду, почали виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Далі на компанії чекає вжиття більш серйозних санкцій.



Учора Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв`язку, ухвалила рішення про виключення ТОВ «НЕТАСІСТ» та ТОВ «НЕТАССІСТ» із Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.



Причина - невиконання розпоряджень та вимог Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), який діє при Держспецзв’язку, під час воєнного стану. Зокрема тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні.



Далі буде ухвалене рішення про те, що робити з порушниками. Це можуть бути:

● встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення;

● анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

● анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

● виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється національною комісією.



Нагадаємо, що в умовах воєнного стану постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов’язані невідкладно вживати заходів для виконання доручень НЦУ.



НЦУ надало низку розпоряджень щодо зведення нанівець діяльності пропутінської пропагандистської машини та знищення інформаційної навали з боку рф.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист