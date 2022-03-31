Проникнення серверів на процесорах ARM через три роки сягне 22%

31 марта 2022 г., 13:35

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Згідно з дослідженням TrendForce, корпоративний попит на цифрову трансформацію, включаючи штучний інтелект та високопродуктивні обчислення, останніми роками зростає, що призвело до ширшого впровадження хмарних обчислень.

Як відмічається, щоб підвищити гнучкість обслуговування, основні світові постачальники хмарних послуг поступово впроваджують сервери на базі arm. Очікується, що до 2025 р. рівень проникнення архітектури arm у сервери досягне 22%.

Аналітики нагадують, що останнім часом намітилася диверсифікація хмарних робочих навантажень і ринок почав звертати увагу на переваги, які arm може надати ЦОДам. У TrendForce вважають, що серверні процесори arm мають три основні переваги. По-перше, вони можуть підтримувати різноманітні робочі навантаження, що швидко змінюються, вони більш масштабовані й економічні. По-друге, вони забезпечують ширші можливості налаштування для різних нішевих ринків із більш гнучкою екосистемою. По-третє, вони компактніші, що відповідає потребам сучасних мікроцентрів обробки даних.

Під впливом геополітичних факторів та тенденцій зміцнення суверенітету даних у різних країнах великі постачальники хмарних послуг та оператори зв'язку активно розвивають мікроцентри обробки даних, що, як очікується, також сприятиме подальшому проникненню процесорів на базі arm.

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