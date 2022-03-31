Google створює фонд підтримки для стартапів з Україні у розмірі 5 млн дол

31 марта 2022 г., 11:55

0

Tweet

Корпорація Google оголошує про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – фонду підтримки стартапів в Україні у розмірі 5 млн дол., для виділення грошових грантів протягом 2022 р. Обрані українські стартапи оголошуватимуться на постійній основі й вони отримають до 100 тис. дол. у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud. Ця практична підтримка покликана допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою громаду та будувати фундамент для післявоєнного економічного відновлення.

В Україні є сильна та активна спільнота стартапів. З приблизно 2000 стартапів в Україні 126 залучили венчурне фінансування з початку 2021 р. Днями Сундар Пічаї (Pichai Sundararajan), CEO Google, зустрівся з кількома українськими підприємцями у кампусі для стартапів у Варшаві (Google for Startups Campus).

Фінансування – це лише один елемент потрібної підтримки. Крім того, українським стартапам запропоновано скористатися простором кампуса Google for Startups Campus в Варшаві як тимчасовим офісом. Перші кілька стартапів, якими керують переважно жінки, що залишили країну, вже працюють із кампуса.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист