Intel має намір створювати чіпи в "захищеному анклаві" для оборонних додатків

7 ноября 2023 г., 17:25

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За повідомленням The Wall Street Journal, корпорація Intel є головним кандидатом на отримання фондів американського уряду для створення захищених виробничих потужностей з випуску чипів для військових.



Об'єкти, інформація про які поки що не розкривається, буде віднесено до "безпечних анклавів", що дасть змогу знизити залежність збройних сил від мікросхем, імпортованих зі Східної Азії, зокрема з Тайваню, який у майбутньому може наразитися на небезпеку вторгнення з боку Китаю. Фінансування нових об'єктів здійснюватиметься коштами у розмірі 52,7 млрд дол., виділеними у рамках закону про чипи, який був підписаний президентом Байденом у серпні 2022 року.



Закон про мікросхеми, який отримав двопартійну підтримку, сприяє розвитку виробництва мікросхем і наукових досліджень шляхом надання фінансування та податкових пільг. Він покликаний стимулювати вітчизняне виробництво напівпровідників і допомогти американським компаніям конкурувати з Китаєм у розробці передових технологій.



За словами джерел, на які посилається WSJ, нові потужності Intel, якщо їх буде побудовано, можуть частково розміститися на території заводського комплексу Intel в Аризоні. Точний обсяг фінансування поки що не відомий, але "люди, обізнані з ситуацією", повідомили виданню, що вартість проєктів може становити від 3 до 4 млрд доларів, які буде виділено з 39 млрд доларів, зарезервованих у Законі про чіпи на гранти для виробництва.



Повідомляється, що представники Міністерства торгівлі, Управління директора національної розвідки та Міністерства оборони ведуть переговори з Intel щодо цього проєкту, але поки що не ухвалили остаточного рішення.



Очікується, що перші гранти на виробництво в рамках програми Chip Act будуть оголошені найближчими тижнями. За наявними даними, інтерес до програми виявили понад 500 організацій, і більш ніж 130 з них подали заявки або попередні заявки на фінансування.



Корпорація Intel відмовилася коментувати цей звіт, так само як і різні відомства, що виділяють фінансування. Однак пропоновані нові об'єкти не позбавлені критики. Чипмейкери-конкуренти та деякі законодавці висловили стурбованість тим, що якщо Intel отримає величезні гранти, то це призведе до скорочення фінансування інших компаній. Деякі законодавці також поставили під сумнів доцільність будівництва нового підприємства виключно для оборонних цілей, враховуючи, що за результатами проведеної міністерством експертизи було встановлено, що на етапі виробництва мікросхем ризики безпеки невеликі.



Компанія TSMC у квітні також висловила стурбованість у зв'язку із Законом про мікросхеми та зажадала від уряду США гарантій щодо субсидій, які вона отримає на будівництво виробничих потужностей в Аризоні вартістю 40 млрд дол.

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