Инструмент для поиска информации и связи с экспертами

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Каждый день наш пул общей информации растет, и вместе с ним растет сложность получения знаний. Сегодня сотрудники в среднем тратят более часа в день на поиск или воссоздание информации, которая уже существует в их организации, что более чем в три раза превышает время, которое они тратили на это всего пять лет назад.

Онбординг, развитие навыков и утечка знаний являются первостепенными проблемами как для руководителей, так и для работников информационной сферы. Viva Topics работает на базе приложений и контента Microsoft 365, которые вы уже используете каждый день, а также связей с людьми в вашей организации. Viva Topics использует ИИ для анализа данных вашей организации и автоматически систематизирует контент и знания в ваших системах и командах по связанным темам, таким как проекты, продукты, процессы и клиенты.

Тематический центр

Когда Microsoft Viva обнаруживает темы, они появляются в виде предложений в тематическом центре. В будущем к тематическому центру можно будет получить доступ из Microsoft Teams или SharePoint. Вы сможете использовать тематический центр для поиска рекомендованного контента на основе тем, персонализированных с помощью Microsoft Graph, которые вы отслеживаете или которыми управляете. Вы также можете управлять своими связями с общими темами.

Предлагаемый контент и темы регулируются средствами управления конфиденциальностью, безопасностью и Microsoft Graph. Пользователи могут видеть только тот контент, к которому у них уже есть доступ. Релевантность и предлагаемые люди основаны на открытых сигналах от Graph – то есть на таких действиях, как создание документа. Люди могут контролировать, с какими темами они хотят быть связаны. Пассивные действия, такие как чтение документа, исключаются из расчетов релевантности.

Тематические страницы

Тематические страницы предоставляют исчерпывающий обзор связанной информации, в том числе:

Альтернативные названия.

Определения.

Рекомендации и подсказки по людям.

Рекомендации и подсказки по контенту.

Связанные сайты и команды.

Карта связанных тем.

Дополнительная интеграция веб-частей, таких как сообщество Yammer.

Со временем человеческий опыт и искусственный интеллект объединяются для улучшения качества общих знаний.

Тематические карточки

Во время работы в приложениях Microsoft 365 вы увидите выделенные темы, когда они появляются на страницах, в сообщениях и контенте. Через них открываются тематические карточки, которые предоставляют знания в контексте без необходимости поиска или смены приложений. Карточки резюмируют тему с альтернативными названиями, определениями, экспертами и рекомендованными ресурсами.

Если вы когда-либо начинали работу в новой компании или над новым проектом и сталкивались с незнакомыми сокращениями или терминами, тематические карточки помогут быстро поделиться знаниями. Они также соединят вас с тематическими страницами для получения более подробной информации.

Вопросы и ответы

Вскоре вы также сможете использовать Viva Topics, чтобы находить ответы на часто задаваемые вопросы. Если Viva знает ответ, вы получите его незамедлительно. Если нет, Viva может запросить ответ у известных ей экспертов. Со временем их принятые ответы добавляются к общим знаниям, что удобно для всех.

Viva Topics уже доступна для ознакомления и покупки. Приложение Topics появится в Teams во второй половине 2021 года.

Если у вас возникли вопросы по данному решению вы можете обратиться к специалистам компании SMART business, которые всегда будут готовы ответить на них.

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