Imec показывает DRAM без конденсаторов

23 января 2021 г., 16:05

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Компания Imec разработала архитектуру ячеек динамической памяти с произвольным доступом (DRAM), в которой отсутствует конденсатор, и поэтому их можно объединить в трехмерную структуру.

Классические конструкции DRAM, превышающие 32 ГБ, с трудом поддаются масштабированию, поскольку они становятся меньше в основном из-за конденсатора. Вместо этого Imec показала конструкцию с двумя маломощными тонкопленочными транзисторами из индия-галлия-цинка (IGZO-TFT) и без накопительного конденсатора. IGZO-TFT хорошо известны своим очень низким током отключения, а паразитная емкость транзистора считывания служит запоминающим элементом.

Ячейка 2T0C (2 транзистора, 0 конденсатора) имеет время удерживания более 400 с, что дополнительно снижает энергопотребление за счет гораздо большей частоты обновления. Это может быть реализовано на конечной стадии процесса CMOS (BEOL), чтобы разместить уровни динамической памяти поверх логики.

Компания Imec построила транзисторы с длиной затвора 45 нм на пластинах 300 мм и описала архитектурную картину в докладе на конференции IEDM.

«Помимо длительного времени хранения, ячейки DRAM на основе IGZO-TFT обладают вторым важным преимуществом перед современными технологиями DRAM. В отличие от кремния, транзисторы IGZO-TFT могут изготавливаться при относительно низких температурах и, таким образом, совместимы с обработкой BEOL, - сказал Гури Санкар Кар (Gouri Sankar Kar), программный директор Imec. - Это позволяет нам перемещать периферию ячейки памяти DRAM под массив памяти, что значительно сокращает занимаемую площадь кристалла памяти. Кроме того, обработка BEOL открывает пути к наложению отдельных ячеек DRAM, что позволяет создавать архитектуры 3D-DRAM».

Масштабирование памяти DRAM является ключевым элементом облачных вычислений и искусственного интеллекта, которые Европейская комиссия определила как ключевые для региона. Также было предложено множество различных архитектур для устранения конденсатора в DRAM.

«Наше революционное решение поможет разрушить так называемую стену памяти, позволяя памяти DRAM продолжать играть решающую роль в ресурсоемких приложениях, таких как облачные вычисления и искусственный интеллект», - сказал Кар.

Бесконденсаторная двухтранзисторная архитектура DRAM с низким энергопотреблением от Imec может быть объединена в трехмерную память как часть конечной стадии процесса кремниевой линии (BEOL)



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