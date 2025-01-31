Intel завершила IV кв. зі збитком у 126 млн дол.

31 января 2025 г., 18:10

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Intel проінформувала про результати четвертого кварталу, дещо перевершив очікування аналітиків.

Компанія повідомила про прибуток у розмірі 13 центів на акцію, що перевищило консенсус-оцінку Уолл-стріт у 12 центів на акцію.

Виторг за квартал склав 14,26 мільярдів доларів, що на 7% більше, ніж рік тому - аналітики прогнозували 13,81 мільярдів доларів.

Загалом, компанія зазнала чистих збитків у розмірі 126 мільйонів доларів у цьому кварталі, порівняно з прибутком у розмірі 2,67 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що після дещо несподіваного звільнення Пета Гелсінгера (Pat Gelsinger) Intel призначила фінансового директора Девіда Зінснера (David Zinsner) та менеджера з продуктів Мішель Холтхаус (Michelle Holthaus) тимчасовими співголовами правління.

Холтхаус заявила, що четвертий квартал став «позитивним кроком вперед» для компанії, оскільки дохід, валова маржа та прибуток перевищили прогнозовані показники.

«Наш оновлений фокус на зміцненні та спрощенні нашого продуктового портфелю в поєднанні з постійним прогресом у реалізації нашої дорожньої карти процесів дозволяє нам краще задовольняти потреби наших клієнтів, - зазначила співголова Intel. - Ми з Дейвом вживаємо заходів для посилення нашої конкурентної позиції та створення акціонерної вартості».

Тим часом компанія продовжує пошуки постійного генерального директора, який замінить Гельсінгера, але Зінснер під час телефонної розмови з аналітиками сказав, що поки що немає про що повідомляти.

Тим часом, компанія розраховує досягти масового виробництва мікросхем за своїм найсучаснішим техпроцесом 18A до другої половини календарного року, коли вона випустить свої перші центральні процесори на основі цієї технології під кодовою назвою Panther Lake.

Згідно з останніми результатами, група Intel Client Computing, яка займається продажем чипів для ПК, отримала 8,02 мільярда доларів, що на 9% менше, ніж рік тому, але випереджає прогнози експертів на рівні 7,84 мільярда доларів.

Що стосується сегмента ЦОД та АІ, тут дохід склав 3,39 мільярда доларів, що на 3% менше, ніж рік тому. Підрозділ «Network and Edge» додав ще 1,62 мільярда доларів, що на 10% більше у річному вимірі

Що стосується прогнозів, Intel заявила, що очікує беззбиткового першого кварталу з доходом на рівні від 11,7 до 12,7 мільярдів доларів.

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