HP Smart Tank 615 – 18 тыс. отпечатков на стартовом комплекте чернил

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Производитель продолжил развитие струйных устройств печати с возможностью пополнения запаса чернил. Новая линейка МФУ появилась недавно на украинском рынке, поэтому стоит разобраться с их возможностями.

Впервые HP выпустила струйные аппараты со встроенной системой непрерывной подачи чернил около трех лет назад. А пополнившие недавно эту линейку решения стали несколько более производительными и обрели усовершенствованную конструкцию. Примечательно, что объединившая новые аппараты серия получила также и новое название Smart Tank. В нее входит четыре МФУ, отличающиеся поддержкой подключения к беспроводной локальной сети, наличием автоподатчика оригиналов для сканера и функцией факса. К нам на тестирование попала наиболее оснащенная модель Smart Tank 615.

МФУ Smart Tank 615 с функциями печати, копирования, сканирования и факса доступно по рекомендованной розничной цене 7499 грн

Напомним, что в первом аппарате HP подобного типа емкости для чернил располагались сбоку в виде монолитно подсоединенного блока. Теперь же они находятся под откидывающейся передней панелью. В результате, аппарат выглядит гораздо аккуратнее. При этом боковые грани танков с чернилами выступают через прорези, что позволяет наглядно контролировать остающиеся запасы расходных материалов. Впрочем, получить эти данные можно и через фирменное приложение HP Smart либо через ПО Помощник.

Во время тестирования довелось на практике изучить процесс заправки чернил. Это действительно очень просто. Достаточно открыть защелкивающуюся крышку танка и установить в приемную горловину вскрытую емкость. Благодаря наличию в ней ниппельной крышке жидкость поступает в резервуар без риска проливания. И даже если чернила вылились не до конца, можно их оставить для последующей заправки.

Боковые грани емкостей с чернилами видны на передней панели аппарата

В комплект поставки аппарата входит CMY-комплект чернил по одной баночке каждого цвета HP GT52 и три емкости черного HP GT53xl на 135 мл, но при дальнейшем заказе доступны и менее вместительные HP GT53 на 90 мл. По заявлению HP, такого запаса должно хватить на 8 тыс. цветных и 18 тыс. черно-белых отпечатков. При рекомендованной розничной цене МФУ Smart Tank 615 7499 грн не сложно оценить, что стоимость одного цветного отпечатка составит 94 коп, а вывод черно-белой страницы обойдется в 42 коп. При этом стоит учитывать, что рекомендованная месячная нагрузка для этого МФУ составляет 400–800 страниц, но не должна превышать 1 тыс. Следует также учитывать, что гарантия на аппарат покрывает вывод до 30 тыс. страниц. А в связи с тем, что чернила могут разливаться из контейнеров, переносить МФУ после заправки допускается лишь в горизонтальной ориентации.

Процесс заправки чернил очень прост и не приводит к их проливанию

Скорость печати модели Smart Tank 615 в монохромном режиме составляет до 11 с./мин для документов, стандартизованных по ISO. Формирование черно-белого отпечатка производится с максимально возможным разрешением 1200x1200 dpi, тогда как цветных с оптимизированным разрешением до 4800x1200 dpi. Скорость цветной печати заявлена до 5 с./мин. Подача бумаги выполняется с помощью единственного универсального лотка на 100 листов, который откидывается сзади аппарата, а выходящие из него отпечатки появляются спереди в выходном лотке на 30 листов, который при необходимости выдвигается.

Встроенный планшетный сканер работает с максимальным разрешением 1200 dpi и глубиной кодирования 24 разряда. В данной модели имеется автоподатчик оригиналов емкостью до 35 листов. Сканер сохраняет результаты в форматах BMP, PDF, JPG, PNG, TIF. Эту операцию можно вызвать со встроенного пульта управления либо при выполнении задач копирования или отправки факса. Монохромная сенсорная панель управления с диагональю 2,2 дюйма вмонтирована под сканером и предоставляет доступ к функциям сканирования, копирования и факса, а также выводит информацию о состоянии самого аппарата и запасе его расходных материалов.

Контроль запаса чернил выполняется и с помощью ПО HP Smart

Установка программного обеспечения выполняется на персональном компьютере при подключении МФУ через интерфейс USB 2.0. Но затем, при необходимости, возможен переход в беспроводной режим работы благодаря наличию на борту аппарата двухдиапазонного модуля Wi-Fi 802.11b/g/n. Поддерживается и спецификация Bluetooth LE, поэтому можно выводить документы на печать напрямую с мобильных устройств под управлением ОС Android и iOS.

Тестирование работы МФУ мы выполняли на предмет корректности формирования сложного документа, который включал текстовые элементы, векторные рисунки и фотографии. Настройка драйвера HP PCL 3 GUI включает выбор качества печати – обычное, черновое ускоренное или фото. При этом следует внимательно выбирать тип бумаги, так как в аппарате нет датчика ее типа. Поэтому возможно активирование фото-вывода как на обычную бумагу, так и на специализированную. Именно последняя полностью раскрывает все возможности струйного узла печати при работе с изображениями. И наша тестовая страница была выведена именно на такую с установками максимального качества. C результатом можно познакомиться на прилагаемом скане, который был сделан с разрешением 1200 dpi. Текстовый элемент хорошо читается при размере кегля до 2 пт на прямой и до 3 пт на инверсной подложках. Мира получилась без изломов с очень компактным центром, что свидетельствует о хорошо работающем алгоритме растеризации в монохромном режиме. Единственным заметным недостатком в цветном стали неравномерности в градиентных заливках на плашках зеленого и голубого тонов в районе интенсивного цвета в зоне 80-90%%.

Скан тестовой распечатки и исходный документ



Примечательно, что примерно такие же недочеты были обнаружены нами в рамках тестирования первого струйного аппарата HP со встроенным СНПЧ HP Deskjet GT 5820, который выполнялся примерно два года назад. Следует отметить, что новый МФУ оказался быстрее и стал более компактным. Исходя из полученных в рамках тестирования данных, новинку можно порекомендовать для небольших компаний с не слишком интенсивным документооборотом, где возникает необходимость вывода в цвете. Как показали расчеты, стоимость копии при этом оказывается весьма конкурентной даже с монохромной лазерной печатью.

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