Как за последний год изменился спрос на печатающие устройства?

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Вынужденный в условиях пандемии переход многих людей на дистанционную работу и обучение закономерно повлиял на спрос в ряде сегментов ИТ-рынка. Мы спросили у ведущих поставщиков, как именно современная ситуация отразилась на продажах печатающих устройств.

Андрей Лейко

менеджер по развитию бизнеса офисной печатной техники компании «Canon Украина»

Прошлый год стал необычным для всех. Пандемия коронавируса существенным образом повлияла как на объём рынка, так и на его структуру. Многие компании перешли на удаленную работу, что вызвало всплеск продаж печатающих устройств для домашнего использования и расходных материалов к ним. Во втором полугодии это привело к нехватке доступных предложений. Что еще больше усугубилось временным простоем азиатских фабрик в середине года.

Canon по-прежнему занимает лидирующие позиции на рынке Украины. Компании удалось серьезно нарастить продажи струйных устройств со встроенным СНПЧ и выйти на лидирующую позицию, как в штуках, так и в деньгах, в данном сегменте во втором полугодии.

В 2021 г., несмотря на продолжение пандемии, мы рассчитываем на небольшой рост рынка в основном за счёт МФУ, как струйных, так и лазерных. В струйном сегменте продолжит расти доля устройств со встроенным СНПЧ, а в лазерном – моделей для цветной печати.

Первый из них остается главным приоритетом Canon в нынешнем году. В конце 2020 г. компания анонсировала пять новых аппаратов потребительского класса и продвигает их как эффективную и более функциональную замену недорогим монохромным лазерным устройствам. К лету планируется расширение линейки за счет моделей для фотопечати.

Другим фокусным сегментом для Canon в 2021 г. являются монохромные и цветные лазерные устройства среднего и высокого уровня. Соответствующий модельный ряд компании пользуется заслуженной популярностью. Уже второй год подряд предлагается бесплатная расширенная гарантия три года на такие устройства. Мы рассчитываем развить этот успех, и будем уделять особое внимание продвижению оригинальных расходных материалов в данном сегменте.

Юлия Соколова

менеджер по маркетингу представительства Epson Europe B.V. в Украине

Рынок печатающих устройств в целом за три квартала 2020 г. сократился, как в количественном, так и в денежном выражении. Точных данных по IV кварталу у нас пока нет, но пандемия отразилась на производственных процессах и доступности товара в глобальном масштабе. В последней четверти спрос даже превысил предложение.

В 2021 г. мы ожидаем положительную динамику роста рынка в целом и ключевого струйного сегмента относительно 2020 г. Конечно, при условии снижения негативных факторов, не только в Украине, но и на мировой арене.

Пандемия повлияла в большей мере глобально, чем локально. Ее можно разделить на периоды, когда конечный потребитель активно создавал рабочие места, перейдя на работу и учебу из дома. Зачастую требовалось обновить или купить домой печатающее устройство во время локдауна. Поэтому первое полугодие не стало критическим. Также мы увидели и традиционную сезонность и увеличение потребительского спроса в черную пятницу и рождественский период.

В корпоративном сегменте, как и в прошлые годы, принтеры и МФУ Eco-Tank серии «Фабрика печати Epson» были востребованы со стороны образования, медицины и пр. Но в 2020 г. именно эти сегменты поддержали упавшие потребительные продажи и показали традиционно высокий результат. Это позволило компании занять и удерживать лидирующую позицию на украинском рынке струйных устройств в денежном выражении (данные указаны по III квартал 2020 г. включительно, по оценкам IDC).

В нынешнем году влияние пандемии будет также существенным, но с более оптимистическими прогнозами. Тенденции по потребительским предпочтениям останутся подобными 2020 г. В фокусе по-прежнему экономичность решения.

Из производительных корпоративных устройств высокую популярность имеют МФУ Epson WorkForce Enterprise и Rips. Это струйные модели коридорного типа с большим ресурсом расходных материалов и низкой себестоимостью печати. Максимальная производительность тут на сегодня достигает 100 страниц в минуту.

Тарас Чабановский

директор компании CHGroup

По данным аналитиков, украинский рынок печатной периферии упал более чем на 30% в сравнении с 2019 г. Наблюдалось существенное уменьшение количества и объемов проектов по закупке оборудования и расходных материалов, как результат работы удаленно и цифровизации. Но в первую очередь, ввиду заметного снижения бизнес-активности в целом. Кроме того, рынок продолжает движение в низкоуровневый сегмент. Это касается как полноцветных устройств, так и монохромных.

Производители оборудования и расходных материалов фокусируются на тех или иных, прибыльных сегментах, пытаясь перестроится в современных условиях. Выпускают все новые, более совершенные устройства и дополняют их целым пакетом решений. В 2020 г. компания OKI заявила о выпуске нового полноцветного принтера С650 (доступен к заказу с января 2021 г.). Он должен стать самым компактным в своем классе принтером, без потерь в производительности и качестве отпечатков. Как дополнение к устройству компания предлагает бесплатное пользование дизайн-платформой – возможность самостоятельно и быстро реагировать на возникающую потребность. Что особенно актуально в условиях пандемии. Также в комплекте идет ряд программных решений, в первую очередь, ориентированных на розничный бизнес, для печати баннеров, ограничительных зон (на износостойких самоклеящихся носителях) и т.д.

Устройства для изготовления малых и средних тиражей этикеток OKI Pro1040 и Pro1050, поставки которых стартовали в конце 2020 г., можно рассматривать как еще одно из «знаковых» предложений, ориентированных в основном на представителей SMB. Особенно принимая во внимание стремительный (по нашим оценкам двукратный) рост поставок оборудования для печати этикеток в 2020 г.

В целом же, стоит отметить, что весенний локдаун прошлого года повлек за собой неопределенность и невозможность планировать. Как результат логичны финансовые потери во всех сферах бизнеса. Оглядываясь назад, можно сказать, что и в этом году предприятия и организации продолжат подстраиваться под реалии и оптимизировать процессы и затраты.

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