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Honeywell в 4 раза увеличила квантовый объём 10-кубитного компьютера H1

16 марта 2021 г., 17:35
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Honeywell в 4 раза увеличила квантовый объём 10-кубитного компьютера H1

Компания Honeywell сообщила о достижении её системой H1 квантового объёма 512 — в четыре раза больше, чем у предыдущей итерации этого компьютера, и в восемь раз больше, чем у вышедшей в июне прошлого года первой коммерческой модели (H0).

В отличие от разработок IBM и Google, в которых используются сверхпроводящие кубиты, системы Honeywell построены на ионных ловушках. Но концепция квантового объёма была введена IBM в 2017 г. специально, чтобы сравнивать производительность квантовых компьютеров, основанных на разных принципах. Этот показатель вбирает в себя результаты многих измерений и тестов, не только лишь количество кубитов, благодаря чему квантовая система может достичь большого квантового объема всего с несколькими кубитами.

Хотя у Honeywell H1 всего десять кубитов, высокая точность работы однокубитного затвора (99,991% у последней версии H1) и расширенные возможности подключения, дали основания президенту квантовых решений Honeywell Тони Аттли (Tony Uttley) назвать это устройство «самой высокопроизводительной системой квантовых вычислений в мире». Для сравнения, в прошлом году 27-кубитная система IBM, развёрнутая её клиентом, достигла квантового объема 64.

Honeywell недавно представила клиентам платный доступ к H1 на основе ежемесячной подписки, что открывает для бизнеса возможность тестировать эти надёжные устройства на небольших приложениях в ожидании, когда компания сможет обеспечить им новые поколения более мощных и практичных квантовых компьютеров.

В число высокопрофильных предприятий, уже развернувших пилотные испытания квантовых компьютеров Honeywell, входят J.P. Morgan Chase и BMW.

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