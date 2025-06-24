Хмарна безпека в 2025: чому компанії програють кіберзлочинцям

24 июня 2025 г., 19:18

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Дослідження Check Point показує тривожну тенденцію: 65% організацій зазнали кібератак у хмарі, але лише 9% виявили їх протягом першої години.

Уявіть: ваша компанія щойно перейшла на хмарні технології, інвестувала сотні тисяч, або мільйони, у "найкращі" системи безпеки, а через місяць ви дізнаєтеся, що хакери вже три тижні копорщаться у ваших даних. Звучить як кошмар? Але для багатьох компаній у 2025 році це реальність.

Хмарна революція обігнала безпеку

Пандемія назавжди змінила корпоративний світ. Компанії масово переходять на гібридні та мультихмарні рішення: 62% розширили edge-технології, 57% наростили гібридну інфраструктуру, 51% впровадили мультихмарні стратегії.

Але ось парадокс: швидкість впровадження хмарних рішень у рази перевищує швидкість адаптації систем безпеки. Традиційні периметрові захисти просто не розраховані на таку складність і масштаб.

Цифри, які змушують замислитись

Нове дослідження Check Point Cloud Security Report 2025, яке базується на опитуваннях серед більш ніж 900 CISO та IT-керівників розкриває масштаб проблеми:

65% організацій зазнали кібератак у хмарі за минулий рік;

Лише 9% інцидентів виявили протягом першої години;

62% атак усували понад 24 години;

Тільки 35% інцидентів виявили власні системи безпеки.

Решту зловмисних дій знайшли... користувачі, треті сторони або аудитори. Це означає, що мільйони, витрачені на системи моніторингу, працюють неефективно.

Коли "більше" не означає "краще"

Майже 71% компаній використовують понад 10 різних інструментів для захисту хмари. Майже половина отримує більше 500 сповіщень щодня. Результат? Аналітики тонуть у потоці даних, а справжні загрози губляться серед хибних спрацьовувань.

Це як намагатися знайти голку в стозі сіна, коли у вас є десять різних металошукачів, кожен з яких пищить по-своєму.

Штучний інтелект: друг чи ворог?

Практично 70% організацій вважають штучний інтелект стратегічним пріоритетом. Але тут криється підступ: лише 25% почуваються готовими до відбиття AI-атак.

Поки компанії тільки починають впроваджувати AI у захист, кіберзлочинці вже активно використовують машинне навчання для автоматизації атак, створення складного шкідливого ПЗ та обходу традиційних захистів.

Застарілі методи проти сучасних загроз

Згідно замірам 60% організацій досі покладаються на сигнатурні веб-файрволи (WAF) як основний захист додатків. Це як використовувати замок XVII століття для захисту сучасного банківського сховища.

Сучасні атаки на API та додатки стають дедалі витонченішими, а застарілі інструменти просто не здатні їх розпізнати.

Що робити? Три кроки до надійного захисту

1. Ставка на автоматизацію та AI

Замість боротьби з AI-загрозами застарілими методами, використовуйте AI для захисту. Автоматизовані системи виявлення та запобігання на базі машинного навчання можуть аналізувати загрози в реальному часі.

2. Уніфікована архітектура

Замість десятків різних інструментів, інвестуйте в єдину платформу, яка об'єднує захист усіх рівнів та середовищ. Це зменшить складність управління та покращить видимість.

3. Менше шуму, більше результату

Консолідуйте інструменти, налаштуйте розумну фільтрацію сповіщень і зосередьтеся на превентивному захисті замість реактивного реагування.

Замість висновку

Хмарні технології трансформують бізнес, але вони ж можуть його і знищити, якщо безпека не встигає за інноваціями. Час перестати грати у наздоганяння з кіберзлочинцями та почати випереджати їх.

Пам'ятайте: у кібербезпеці немає другого шансу. Першого разу має бути достатньо.

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