Японія допоможе Україні у нарощуванні потужностей розподіленої електрогенерації

30 августа 2023 г., 8:25

0

Tweet

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. Сторони обговорили напрямки двосторонньої співпраці для підготовки до проходження Україною наступного опалювального сезону.



Один з важливих напрямів - це допомога Японії у розвитку розподіленої генерації.



«Зараз ми працюємо над підтримкою потужностей генерації і підвищенням їх стійкості до потенційних майбутніх атак. Газотурбінні та газопоршневі установки, як резервні потужності, допоможуть нам децентралізувати генерацію в найскладніших умовах. Японія – наш надійний партнер, і ми дякуємо за допомогу з постачанням газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими», - зазначив міністр.



Під час зустрічі Герман Галущенко подякував японській стороні за вже надану допомогу українському енергосектору у вигляді обладнання, а також фінансування для здійснення необхідних закупівель. В Україну вже доставлено 12 вантажів гуманітарної допомоги з Японії, яка включає, зокрема, резервні електростанції та генератори різної потужності.

Мікро-ЦОД додає значної гнучкості бізнесу