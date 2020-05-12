12 мая 2020 г., 15:05

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Сразу две новости про удалённую работу – Facebook начнет открывать офисы с 6 июля, но разрешит сотрудникам работать удалённо до конца года.

А Google планирует, что определенная часть сотрудников вернется в офисы с дополнительными мерами безопасности в июне или июле, но большинство сотрудников, чья работа может быть выполнена удалённо, продолжат так работать до конца года.

Кажется, что коронавирус стал единственным фактором, которому оказалось под силу справиться с кризисом недвижимости в Кремниевой Долине – а помните, еще в начале года Apple, Facebook и другие крупные компании объявляли, что выделят средства на реализацию различных программ доступного жилья в Калифорнии? Я думаю, теперь понятно, что этим можно больше не заниматься, взамен просто немного распределив персонал по домам, причем, желательно, за пределами Bay Area.

Но с другой стороны, сама Долина до последнего времени – скажем так, до последних лет 5-6, когда концентрация high-tech компаний превысила все разумные пределы, – своим успехом была обязана именно физической концентрации людей в одном месте. Она начиналась как место размещения подрядчиков базы флота, продолжилась как место трудоустройства выпускников Стенфорда на дешевых землях университета, и в итоге десятилетий подогревания этого котла получился вот такой бульон, бурно закипевший в 90-х и кипящий до сих пор. Не потеряет ли в результате распределенной работы вся эта концентрация уровень критически необходимой?

Google и Facebook будут работать из дома

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