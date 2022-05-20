Гарнітура Apple змішаної реальності надійде в продаж цього року?

20 мая 2022 г., 10:49

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Гарнітура змішаної реальності Apple Inc., про яку давно ходили чутки, наближається до того, щоб стати реальністю.



Марк Гурман (Mark Gurman) аналітик з Bloomberg повідомив, що раді директорів Apple, яка складається з восьми незалежних директорів і СЕО компанії Тіма Кука, представлено пристрій у попередньому дизайні. Гурман також каже, що Apple в останні тижні пришвидшила розробку rOS, своєї «операційної системи для віртуальної реальності», яка буде живити гарнітуру Apple.



Для шанувальників Apple цікавою частиною є припущення Гурмана про те, що прогрес у пристрої в поєднанні з презентацією плати означає, що продукт потенційно може вийти на ринок «протягом наступних кількох місяців».



Перші повідомлення про можливий вихід гарнітури Apple датуються принаймні 2015 роком. У недавньому звіті гарнітура була описана як проблемний проєкт. Співробітники Apple нібито стверджували, що гарнітура існувала в напівневідомому стані, тому що Кук не дуже вірить у цей про продукт. Також стверджувалося, що глава компанії рідко відвідував саме цей проєкт і що його слабка підтримка заважала команді конкурувати з іншими за чисельність персоналу та інженерні ресурси.



Яку форму набуде гарнітура, це чисті припущення. У листопаді повідомлялося, що вона може бути запущена в 2022 році і буде працювати на чіпах Apple M1. У тому звіті сказано, що екрани в гарнітурі будуть являти собою пару 4K Micro OLED-дисплеїв від Sony. Повідомлялось, що вона «здатна підтримувати віртуальну реальність, а також контент AR, враховуючи потужність процесора, схожого на M1».



Коли гарнітура вийде на ринок, поки невідомо, звіт Гурмана нічого не каже про це. У січні повідомлялося, що Apple розглядає можливість відкласти випуск гарнітури на 2023 рік через проблеми розробки.



Єдине зрозуміло, що Apple розробляє якусь гарнітуру, і вона може бути запущена в цьому або наступному році. Повідомлялося також, що код, який підтримує гарнітуру, був знайдений у бета-версії iOS 16 у квітні.

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