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Реакція глобальних IT-компаній на агресію Росії проти України

2 марта 2022 г., 19:19
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Apple - припинення постачання техніки, повний блок сервісу Apple Pay
AMD - заборона постачання чіпів і незабаром заборона постачання відеокарт
Amazon - повний блок продажів продуктів у РФ
Bolt - 5 млн євро допомоги Україні, та спеціальні програми в України
Cex Io - бан користувачів зони ru
Cinema 4D - не працює програма
Dell – вихід з ринку
Dropbox - перестане працювати в країні за кілька днів
Ericsson - планується вихід з ринку
Etsy - блок усіх балансів на рахунках зони ru
Facebook - бан акаунтів ЗМІ РФ
FedEx - повна заборона перевезення посилок
Google - 15 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні, частковий блок Google Pay, блокування інформації на Google Maps
HP - зупиняє експорт ноутбуків
Instagram - блокування екаунтiв з пропагандою
Intel - заборона постачання процесорів
Jooble - видалили сервіс, орієнтований на Росію
KUNA - блокування сервісу в регіоні ru
Lenovo – вихід з ринку
LinkedIn - готуються до повного виходу з країни
Mastercard - призупинення виробництва карток, відключення кількох банків
Megogo - видалення з сервісу всіх російських фільмів
Microsoft - обговорюється широкий комплекс заходів
NFT - блок коштів користувачів Росії та РБ, переказ їх грошей Україні
Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва в Росії серіалів
Paysera - блокування
PayPal - заморожування рахунків на виведення
Parimatch - відкликали франшизу
Sony - неможливо здійснити оплату Play Station
Samsung - блокування сервісу платежів
Snapchat - блок сервісу у РФ та Білорусії, 15 млн дол. на допомогу Україні
Spotify - передплатити сервіс в РФ неможливо
TikTok - масовий бан екаунтів російських ЗМІ

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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