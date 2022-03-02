Реакція глобальних IT-компаній на агресію Росії проти України

2 марта 2022 г., 19:19

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Apple - припинення постачання техніки, повний блок сервісу Apple Pay

AMD - заборона постачання чіпів і незабаром заборона постачання відеокарт

Amazon - повний блок продажів продуктів у РФ

Bolt - 5 млн євро допомоги Україні, та спеціальні програми в України

Cex Io - бан користувачів зони ru

Cinema 4D - не працює програма

Dell – вихід з ринку

Dropbox - перестане працювати в країні за кілька днів

Ericsson - планується вихід з ринку

Etsy - блок усіх балансів на рахунках зони ru

Facebook - бан акаунтів ЗМІ РФ

FedEx - повна заборона перевезення посилок

Google - 15 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні, частковий блок Google Pay, блокування інформації на Google Maps

HP - зупиняє експорт ноутбуків

Instagram - блокування екаунтiв з пропагандою

Intel - заборона постачання процесорів

Jooble - видалили сервіс, орієнтований на Росію

KUNA - блокування сервісу в регіоні ru

Lenovo – вихід з ринку

LinkedIn - готуються до повного виходу з країни

Mastercard - призупинення виробництва карток, відключення кількох банків

Megogo - видалення з сервісу всіх російських фільмів

Microsoft - обговорюється широкий комплекс заходів

NFT - блок коштів користувачів Росії та РБ, переказ їх грошей Україні

Netflix - блок для російських підписок, зупинка виробництва в Росії серіалів

Paysera - блокування

PayPal - заморожування рахунків на виведення

Parimatch - відкликали франшизу

Sony - неможливо здійснити оплату Play Station

Samsung - блокування сервісу платежів

Snapchat - блок сервісу у РФ та Білорусії, 15 млн дол. на допомогу Україні

Spotify - передплатити сервіс в РФ неможливо

TikTok - масовий бан екаунтів російських ЗМІ

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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