Можливо модерація українського контенту у Facebook зміниться

20 мая 2022 г., 11:25

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Україні вкрай необхідно адаптувати політику компанії до умов війни. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час розмови з президентом із глобальної політики Meta Ніком Клеггом.



«Війна змусила нас значно частіше взаємодіяти та звертатися до Meta. Яскравим свідченням цьому є і наша сьогоднішня зустріч. Наша співпраця буде якісно та кількісно зростати з кожним днем. З огляду на це відкриття регіонального офісу значно поліпшить комунікацію», — сказав Михайло Федоров.



Міністр підкреслив, що підхід модерації контенту у воєнний час має кардинально змінитися. Ситуація з полком «Азов» та заводом «Азовсталь» - показовий приклад: «Ми цінуємо зусилля, що доклала Meta в боротьбі з фейками. Але розуміємо, що сьогоднішня політика модерації контенту працює не на користь українських читачів, блогерів та наших медіа. Маємо багато випадків блокувань та зниження охоплень правдивого контенту. Тому просимо змінити політику компанії щодо модерації контенту з України та залучити більше людей, щоб автоматизовані алгоритми не блокували правдивий контент війни».



Також Михайло Федоров закликав Meta підтримати фандрейзингову платформу пожертв UNITED24.



«UNITED24 - перша платформа такого масштабу від імені держави у світі. Зараз ми бачимо шалену підтримку України. Багато людей хочуть зробити свій внесок у перемогу. Але часто не знають, куди краще надіслати кошти, у які фонди та бояться шахраїв. Meta дуже б допомогла підтримкою нашої платформи. Наприклад, створенням спеціального функціоналу для пожертв у пости та сприянням промокампанії платформи», - додав Михайло Федоров.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист