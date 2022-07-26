Meta (Facebook) спрямує 1,5 млн дол. на рекламні кампанії для підприємців України

26 июля 2022 г., 13:05

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Корпорація Meta, що володіє Facebook, запускає спеціалізований навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу. Різноманітні освітні ресурси тепер доступні українським підприємцям безоплатно, зокрема понад 20 курсів Blueprint, а також навчальна платформа Meta Boost українською мовою.

За даними «Європейської комісії», до повномасштабного вторгнення росії малі та середні підприємства відігравали значну роль у створенні робочих місць, становлячи 63,8% від загального числа зайнятого населення України. Війна призвела до того, що 50% українських підприємств повністю закрилися, тоді як інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей (за даними «Програми розвитку ООН»).

«"Міністерство цифрової трансформації України" тісно співпрацює з компанією Meta. До початку вторгнення росії ми разом запустили воркшопи для підприємців, освітній SMB Hub Ukraine для малого та середнього бізнесу, українську версію платформи із цифрової освіти для батьків, учителів і підлітків Get Digital, а також систему сповіщень про зникнення дітей AMBER Alert. План виділення у майбутньому 1,5 млн дол. на рекламні кампанії для підприємців України стане внеском у відновлення малого та середнього бізнесу України», – каже Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції.

Програма економічного відновлення охоплює запуск спеціального інформаційного центру з безліччю безоплатних семінарів і тренінгів, як-от Meta Blueprint і Meta Boost. Крім того, на ресурсі можна буде знайти історії успішних українських підприємств, що надихають, важливу інформацію про локальні партнерські програми та багато інших корисних ресурсів.

WhatsApp оголосив про запуск простого та зручного у використанні чатбота, щоб зробити процес навчання ще більш ефективним. Усі ресурси будуть доступні підприємцям українською мовою. Програма спрямована на забезпечення доступу до інформації, навчання та відкриття нових можливостей для власників бізнесу.

Meta Blueprint – це глобальна освітня програма, яка дозволяє її учасникам розширити свої знання і розвинути навички в галузі цифрового маркетингу та соціальних мереж. Вона містить десятки тренінгів і семінарів та надає можливість отримати сертифікат, що підтверджує компетентність учасника. Програма спрямована на підвищення кваліфікації й навчання малого й середнього бізнесу передового контенту, починаючи від початку роботи з рекламою і закінчуючи реалізацією креативних стратегій.

Платформа Meta Boost надає доступ до численних онлайн-семінарів про те, як ефективно створювати імідж компанії, підвищувати впізнаваність бренду, підтримувати зв'язок із клієнтами й створювати цікавий і захопливий контент. Українські підприємці отримають безоплатний доступ до корисного навчального контенту, а також до необхідних ресурсів, які допоможуть їм поліпшити свої навички.

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