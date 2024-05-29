ERC представила в Україні портативні сонячні панелі Neo Tools

29 мая 2024 г., 16:35

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Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор в Україні Neo Tools, об'явила о старте продаж портативних сонячних панелей цього виробника.



Серед переваг портативних сонячних панелей Neo Tools слід зазначити їх незначні габарити, а також малу вагу, що дає змогу без зайвих зусиль транспортувати їх куди завгодно.



Більшість панелей мають захист від пилу, вологи та інших атмосферних чинників IP64 (стійкість до бризок води з усіх боків і пилонепроникність), комплектуються захисним чохлом, який може виконувати роль підставки.



Панелі Neo Tools є досить потужними (максимальна потужність 15 Вт) та ефективним для заряджання гаджетів, освітлювальних пристроїв, а також портативних електростанцій та іншої електроніки.



Складана конструкція сонячної панелі здатна заряджати акумулятори напругою 12 В і дає змогу використання їх в транспортних засобах, як-от будинки на колесах, човни, яхти тощо, а також в інших системах з акумуляторами 12 В.



Портативна панель має зручне руків’я для безпечного та легкого упаковування та перенесення. У комплекті є сумка для транспортування або ручки та необхідні аксесуари для заряджання.



Портативна сонячна панель 90-140 має два виходи USB і зручну складану конструкцію. Килимок розкладається від 285×200×32 до 580×285× 15 мм і важить 550 г. Зарядний пристрій має гачки, розташовані з країв виробу, щоб прикріпити його до туристичного наплічника, дерева або іншої поверхні за допомогою будь-якого типу мотузки. Сонячна панель заряджає смартфони, ноутбуки, планшети, павербанки, а також іграшки або пристрої з універсальним USB-входом.



Портативна сонячна панель 90-141 заряджає 12-вольтові акумулятори та електронні пристрої, наприклад, ноутбук, смартфон або планшет. Стане в пригоді для використання в кемпінгу, на човні або на дачі. Панель потужністю 120 Вт має регулятор напруги, 2 виходи USB та 1 вихід USB-C. Контролер автоматично розпізнає та адаптується до напруги 12 В/24 В. У розгорнутому вигляді має велику площу для заряду (1316×762×15 мм), а в складеному (380×370×50 мм) – компактна і зручна для транспортування. Сонячний зарядний пристрій комплектують кабелем завдовжки 5 м, зарядними кабелями «крокодил» 30 см і практичною сумкою для перенесення.



Портативна сонячна панель 90-142 заряджає автомобільні акумулятори 12 В та електронні пристрої, необхідні в дорозі. Панель потужністю 140 Вт має регулятор напруги, 2 виходи USB та 1 вихід USB-C. Контролер автоматично розпізнає та адаптується до напруги 12 В/24 В. Він має велику площу для заряду (1678×548×15 мм), та компактний і зручний для транспортування в складеному вигляді (548×455×40 мм). У комплекті є кабель завдовжки 5 м і зарядні кабелі «крокодили» 30 см.



Портативна сонячна панель 90-143 придатна для використання як стаціонарно, так і під час руху автомобілем або подорожі на яхті. Панель має стандарт захисту IP67 від проникнення пилу. Потужність 100 Вт заряджає 12-вольтові акумулятори. Панель має напівгнучку структуру, призначену для дахів автомобілів або закруглених поверхонь. У комплекті наявні заклепки для кріплення та кабель MC4.





Портативна сонячна панель 90-144 для стаціонарних і портативних цілей. Завдяки легкій вазі та продуманій конструкції її можна переносити або перевозити на автомобілі або човні. Панель має стандарт захисту IP67 від проникнення пилу. Потужність 100 Вт заряджає 12-вольтові акумулятори. За потужності 200 Вт необхідно використовувати стабілізатор напруги, який підтримує заявлений діапазон струму понад 10 А. Пристрій вкрито напівгнучкою оболонкою, його зручно встановлювати на даху автомобіля або інших закруглених поверхнях. У комплекті наявні заклепки для кріплення та кабель MC4.

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