Vodafone тестує АІ-супервізора для контакт-центрів та інші розробки на базі LLM

29 мая 2024 г., 15:35

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Vodafone Україна розпочала тестування нового продукту на основі штучного інтелекту. Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.

Оператор планує використовувати одразу декілька передових технологій ШІ, включаючи voice-to-text та text-to-text перетворення, а також миттєві відповіді у діалогах на основі власної бази знань. Серед апробованих технологій – OpenAI Whisper, Llama, Mistral, NeMo, DeepSpeech, Claude, і Citrinet, які вже пройшли ретельне тестування.

Основні аспекти, на які зосереджено увагу в рамках цієї інтеграції, охоплюють використання ШІ для допомоги в прискоренні та покращенні наявних робочих процесів, надання рекомендацій операторам контакт-центру та моніторингу їх виконання, обслуговування клієнтів таким чином, щоб забезпечити індивідуальний підхід.

Також оператор активно вивчає можливість інтеграції ШІ в процеси обслуговування клієнтів у магазинах, щоб зменшити навантаження на співробітників та скоротити час обслуговування.

Крім того, Vodafone планує створити чат-ботів на основі ШІ для автоматизації комунікацій з клієнтами у різних каналах зв'язку. Нові open source моделі, такі як Llama3 від Facebook, дозволяють компанії знизити витрати та забезпечити високий рівень якості обслуговування, використовуючи локальні рішення. При цьому інформація залишається виключно на серверах оператора, що важливо для безпеки даних.

Компанія запланувала комерційну реалізацію перших проєктів з інтеграції ШІ вже влітку цього року. Очікується, що це не лише значно покращить якість обслуговування, але й сприятиме збільшенню обсягу крос-продажів та зростанню рівня задоволеності клієнтів (NPS), а також скоротить кількість скарг.

У майбутньому Vodafone розглядає можливість продажу своїх AI-рішень на ринку для потреб інших компаній, що дозволить не тільки повернути інвестиції, але й стати лідером у сфері технологій штучного інтелекту в Україні.

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