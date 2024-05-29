FinalSpark запускає першу платформу для досліджень з використанням людських нейронів для біообчислень

29 мая 2024 г., 17:35

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За повідомленням FinalSpark, швейцарського стартапу в галузі біокомп'ютингу, компанія запустила першу у світі онлайн-платформу, що дає змогу дослідникам віддалено проводити експерименти з біологічними нейронами in vitro. Платформа надає цілодобовий доступ до 16 органоїдів людського мозку, призначених для створення першого у світі живого процесора. Ці біопроцесори, що складаються з живих нейронів, здатних навчатися й обробляти інформацію, споживають у мільйон разів менше енергії, ніж традиційні цифрові процесори, що потенційно може знизити вплив на навколишнє середовище, пов'язаний зі наростальним використанням комп'ютерів.



«Уже три десятки університетів висловили зацікавленість у використанні платформи. На підтвердження нашої прихильності співпраці FinalSpark надала безоплатний доступ дев'яти установам тільки для дослідницьких цілей. У міру зростання попиту на нашу нейроплатформу ми готові розширюватися, щоб задовольнити його, і все це заради спільної мети - створення першого у світі живого процесора. Ми твердо впевнені, що така амбітна мета може бути досягнута тільки завдяки міжнародній співпраці", - стверджує доктор Фред Джордан (Fred Jordan), співзасновник FinalSpark.



«Злиття штучного інтелекту, останніх досягнень у галузі біології та технологій стовбурових клітин відкрило нові горизонти в галузі синтетичної біології та обчислень на основі вологого програмного забезпечення. Із запуском нашої нейроплатформи ми перебуваємо на передньому краї цього захопливого шляху. Зараз час, що надихає, щоб бути дослідником", - говорить доктор Мартін Куттер (Martin Kutter), співзасновник FinalSpark.





Наукова публікація з докладним описом нейроплатформи FinalSpark під назвою «Відкрита і віддалено доступна нейроплатформа для досліджень у галузі wetware computing» доступна в журналі Frontiers.

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