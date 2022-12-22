22 декабря 2022 г., 13:45

0

Tweet

За заявою «Укртелекому», оператор запустив на власному сайті спеціальний розділ, де клієнти з будь-якого регіону України (лише підконтрольні та деокуповані території) зможуть дізнатися, чи доступна за їх адресою послуга енергонезалежного інтернету від “Укртелекому”.



«Ми систематизували усю нашу базу можливих та наявних підключень абонентів за новим, але дуже актуальним критерієм - енергонезалежність послуги. І тепер наші клієнти можуть перевірити, чи є у них можливість користуватись інтернетом під час вимкнень електроживлення», - розповів Денис Захаренко, директор дирекції розвитку масового сегмента АТ «Укртелеком».



На превеликий жаль, віялові та екстрені відключення електроенергії – нова реальність для всіх українців. Коли ж зникає електроенергія, то знеструмлюються і вузли зв’язку. Тому “Укртелеком” живить свої вузли, використовуючи акумуляторні батареї (АКБ) або генератори. Зазначено, що наразі, більшість об’єктів зв’язку “Укртелекому” укомплектовані АКБ, які працюють від двох до чотирьох годин або генераторами автономного живлення, що мають резервний запас палива на 8 годин. Усі магістральні вузли та найважливіші інтернет-вузли доступу обладнані генераторами автономного живлення, що мають резервний запас палива не менше, ніж на 24 години або на 48 годин у залежності від об'єкта зв’язку.



Енергонезалежний інтернет від Укртелекому забезпечено для двох основних технологій надання послуг інтернет – для ADSL і для оптичної технології PON. Загалом, приблизно 60% абонентів “Укртелекому” по Україні забезпечені енергонезалежним інтернетом.



У новоствореному розділі на сайті “Укртелекому” можна дізнатися не тільки про наявність послуги за адресою, але і скільки орієнтовно годин буде працювати інтернет під час вимкнення електроенергії на об’єкті зв’язку, що обслуговує цю адресу. А також подати заявку на підключення енергонезалежного інтернету. Для цього потрібно лише вказати конкретну адресу (назву населеного пункту, вулицю, номер будинку).



Але для того, щоб абоненти “Укртелекому” могли користуватися послугами фіксованого інтернету, необхідно щоб і клієнтське обладнання – модем/роутер – працювало та не було знеструмленим. Інструкція, як можна заживити своє обладнання, теж є на сайті.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт