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До Чернігівської області передано 44 трансформатори від Литовської Республіки

22 декабря 2022 г., 14:35
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«Чернігівобленерго» отримало 44 трансформатори, передані Литвою в якості гуманітарної допомоги.

Найближчим часом на Чернігівщину буде передано додатково ще 25 трансформаторів в рамках допомоги від Литовської Республіки.

В ході церемонії передачі обладнання Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас запевнив у продовженні допомоги українському народу з боку Литви.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Литві за чітку політичну позицію та потужну підтримку, в тому числі енергетичну. «На жаль, російські обстріли тривають, тому наші потреби в обладнанні зростають з кожним тижнем. Внаслідок атак наша енергетична інфраструктура зазнала значних ушкоджень»,- наголосив Міністр.

Він зазначив, що найбільш критичною потребою зараз є високовольтні трансформатори. Водночас Міненерго посилено працює з міжнародними партнерами щодо пошуку необхідного обладнання, пріоритетних замовлень у виробників та докладає максимальних зусиль для якнайшвидшої доставки обладнання в Україну.

Литовська Республіка починаючи з березня активно допомагає Україні і вже відправила 18 вантажів гуманітарної допомоги, загальною вагою 260231 тонни.

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