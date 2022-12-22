IDC очікує, що зростання носимих пристроїв сповільниться на тлі збереження макроекономічного тиску

22 декабря 2022 г., 12:25

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Попри те, що в третьому кварталі 2022 року ринок носимих пристроїв виріс на 1,7% в річному обчисленні, прогнозується, що глобальні поставки за весь 2022 рік скоротяться на 3,3%. Очікується 515,6 млн одиниць, що стане першим повним роком спаду з 2013 року, згідно з новими даними IDC.



Аналітична компанія очікує, що поліпшення економічних умов, а також збільшення попиту з боку ринків, що розвиваються, сприятимуть відновленню зростання у 2023 році, коли обсяг поставок досягне 539 млн одиниць.



Хоча на ринку традиційно домінують такі технологічні лідери, як Apple, Samsung, Huawei та Xiaomi, цей баланс змінюється, оскільки зростання в Індії та, зокрема, індійських брендів випереджає решту світу. У ІІІ кв. 3 з 10 найбільших компаній-виробників пристроїв були з Індії, а компанія Imagine Marketing вийшла на друге місце після Apple як глобальний гравець.



"Індія на шляху до того, щоб перевершити Сполучені Штати і стати другим за величиною ринком носяться пристроїв з точки зору відвантажених одиниць, хоча вона буде далека від головного претендента з точки зору доларової вартості", - сказав Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC по відстеженню мобільності і споживчих пристроїв. "Це, безумовно, добре для преміум-брендів, таких як Apple, Google і Samsung, оскільки вони, як правило, коштують на сходинку вище. Однак це ставить бренди, орієнтовані на цінність, такі як Xiaomi і Huawei, в нестабільне становище, де вони можуть зіткнутися з жорсткою конкуренцією в своїй ціновій категорії, оскільки індійські бренди продовжують розширювати свою присутність".



У перспективі прогнозується, що ринок носимих пристроїв буде рости здоровими темпами з п'ятирічним середньорічним темпом зростання (CAGR) в 5,1%, оскільки до кінця 2026 року обсяг поставок досягне 628,3 мільйона одиниць. IDC очікує, що смарт-годинники, включаючи ті, що працюють під управлінням операційної системи високого рівня, такі як Apple Watch або Wear OS, а також ті, що працюють під управлінням операційної системи реального часу (RTOS), такі як Polar, Withings, OnePlus або інші, будуть рости з середньорічним темпом приросту в 6,3%, в той час, як слухові годинники будуть рости на 5,1% за той же період.



"Хоча ринок скоротиться в 2022 році, це лише тимчасове явище", - сказав Рамон Т. Льамас (Ramon T. Llamas) директор з досліджень мобільних пристроїв і AR/VR в IDC. "Фундаментальні основи ринку міцні, з високими темпами заміни, постійним проникненням на ринок і більшою доступністю більшої кількості пристроїв з різними наборами функцій і ціновими категоріями в найближчі роки. Але з огляду на кількість брендів і пристроїв, диференціація стане важкодоступною. Це покладає на постачальників відповідальність за розробку кращих на ринку пристроїв і рішень для залучення і утримання клієнтів".

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