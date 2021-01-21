Glovo нарастил в Украине доставку из супермаркетов на 500% благодаря технологии Corezoid

21 января 2021 г., 14:45

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По результатам 2020 г. сервису быстрой курьерской доставки Glovo удалось добиться роста категории доставки из супермаркетов более чем на 500%. Значительную роль в этом сыграл технологический партнер Glovo в Украине, компания Middleware и ее технология Corezoid Hyperautomation Engine.

Glovo – это маркетплейс, объединяющий покупателей, продавцов и курьеров. Взаимодействие со всеми участниками платформы максимально автоматизированы. Пользователи в приложении видят заведения, расположенные в определенном радиусе, с актуальным меню или виртуальной полкой товаров. Когда клиент подтверждает свой заказ, автоматическая система распределения находит ближайших курьеров, которые их выполняют. В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 г. и на сегодня представлен уже в 28 городах.

В условиях карантинных ограничений для Glovo было важно максимально ускорить процесс подключения новых партнеров, предприятий общественного питания и ритейлеров, к своей платформе. Эта скорость зависит не только от хода переговоров об условиях сотрудничества и подписания контракта. Значительный объем работы – обмен данных и настройка технологической поддержки. Быстро интегрировать и обновлять на платформе Glovo данные партнеров помогла технология Corezoid Hyperautomation Engine компании Middleware.

Corezoid – это облачная операционная система для создания ИТ-решений с использованием методов автоматного программирования. В 2020 г. сервис Glovo с помощью Corezoid интегрировал крупнейшие сети супермаркетов Украины: «Ашан», Novus, «Сильпо», Varus, «Фора». Система Corezoid, которая выступает интегратором между сервисом и партнерами – супермаркетами, ресторанами, аптеками, – позволяет Glovo быстро подключать новые точки партнерской сети, конвертировать данные из партнерского приложения Glovo в формат для пользователя, актуализировать наличие и стоимость отдельных товаров, передавать информацию о заказе пользователя или его отмены.

Это важно, поскольку если до карантина доля доставки готовой еды на платформе Glovo составляла около 97%, то после – пользователи все чаще начали прибегать к другим возможностям сервиса и активно заказывать из раздела «Супермаркеты». В результате доля заказов из раздела «Еда» упала до 89%, а из супермаркетов растет в 3-5 раз в неделю.

До сотрудничества с Corezoid, загрузка полного ассортимента товара для каждого заведения из сети партнеров на платформу Glovo происходила один раз в сутки, так как продолжалась несколько часов. Сейчас это происходит мгновенно, без дополнительного привлечения сотрудников сервиса, а кроме этого, улучшает пользовательский опыт приложения Glovo.

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