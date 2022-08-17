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Китайська Tencent повідомила про перше за весь час падіння доходу

17 августа 2022 г., 17:25
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Китайський технологічний гігант Tencent Holdings у середу презентувала підсумки минулого кварталу.

Компанія зазнала свого першого в історії квартального падіння продажів через обмеження уряду Китаю на “ігровий час”, а також блокування через COVID-19 і ослаблення економіки, яке приводи до скорочення продажів реклами.

Для ігрового гіганта та власника платформи обміну повідомленнями WeChat, який повідомляв про двозначне зростання майже щокварталу з моменту виходу на біржу у 2004 році.

Компанія повідомила, що виторг знизилася на 3% до 134 мільярдів юанів (19,78 млрд дол.) за три місяці, що закінчилися 30 червня, зі 138,3 мільярдів юанів роком раніше.

Чистий прибуток, впав на 56% до 18,6 млрд юанів, що нижче оцінки аналітиків у 25 млрд юанів.

Дохід від онлайн-ігор, найбільшого джерела прибутку Tencent, зменшився як локально, так і за кордоном, причому кожен зменшився на 1%.

Її сервіси соціальних мереж повідомили про збільшення доходу на 1%, оскільки WeChat заробив більше від відеовмісту.

Tencent повідомила про 18,6 мільярда юанів (2,74 млрд дол.) доходу від реклами в другому кварталі, що на 18%, оскільки рекламодавці залишаються обережними зі своїми бюджетами, але не так погано, як очікували деякі аналітики.

Зростання доходу від фінтех і бізнес-послуг компанії сповільнилося до 1% до 42,2 мільярда юанів (6,22 млрд дол.) через вплив карантину на бізнес.

Tencent планує продати всю або більшу частину своїх акцій у компанії з доставки їжі Meituan на суму 24 млрд дол., щоб заспокоїти національного регулятора, як повідомляє Reuters.

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