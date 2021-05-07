Достигнут предел миниатюризации полупроводникового лазера

7 мая 2021 г., 16:42

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Международная группа во главе с доктором Карлосом Антоном-Соланасом (Carlos Anton-Solanas) и профессором Кристианом Шнайдером (Christian Schneider) из Университета Ольденбурга (Германия) сообщила в журнале Nature Materials о первом успешном опыте по генерированию среди экситон-поляритонов, расположенных в ультратонких полупроводниковых пластинах, необычного квантового состояния, известного как конденсат Бозе-Эйнштейна.



Этот процесс дает свет, аналогичный лазерному излучению, означая, что данное явление можно использовать для создания твёрдотельных лазеров наименьшего возможного размера.

В эксперименте, проводившемся на базе Вюрцбургского университета (Германия), гибридные квазичастицы экситон-поляритонов создавались в результате циклических возбуждений электронов фотонами в слое светочувствительного 2D-полупроводника диселенида молибдена толщиной менее нанометра, размещённого между двумя слоями других материалов, выполнявших роль отражателей для фотонов.

«Эта структура действует как клетка для света, — пояснил Антон-Соланас. — Физики называют её микрополостью».

Авторы охладили созданное ими устройство до нескольких градусов выше абсолютного нуля и стимулировали образование экситон-поляритонов с помощью коротких импульсов лазерного света. При достижении определенной интенсивности «накачки» произошло резкое увеличение светового излучения. В совокупности с другими доказательствами, это позволило учёным утверждать, что им удалось создать конденсат Бозе-Эйнштейна из экситон-поляритонов.

«Теоретически это явление можно использовать для создания источников когерентного света на базе всего лишь одного слоя атомов, — комментирует Антон-Соланас. — Это означало бы, что мы создали полупроводниковый лазер наименьшего размера».

Исследователи уверены, что с другими материалами тот же эффект может быть достигнут при комнатной температуре, что в долгосрочной перспективе сделало бы их открытие пригодным для практического применения. Первые эксперименты команды в этом направлении уже увенчались успехом.

«Устройства, способные управлять этими новыми состояниями света-материи, сулят технологический скачок по сравнению с существующими электронными схемами, — утверждает Антон-Соланас. — Оптоэлектронные цепи, работающие со светом вместо электрического тока, могли бы лучше и быстрее обрабатывать информацию, чем современные процессоры».

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