Обновление сделало облачную СУБД MariaDB «непобедимой»

7 мая 2021 г., 16:10

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Корпорация MariaDB, развивающая одноименную СУБД с открытым исходным кодом, объявила о крупном обновлении своего облачного предложения, MariaDB SkySQL, ставшего более масштабируемым и получившего расширенную поддержку платформы Amazon Web Services.

MariaDB SkySQL предоставляется как услуга с прошлого года и является облачной разновидностью традиционной онпремисной MariaDB — популярной альтернативы MySQL. Одно из основных преимуществ MariaDB SkySQL заключается в том, что она построена на базе Kubernetes, а значит клиенты могут запускать MariaDB SkySQL на любой из основных платформ публичной облачной инфраструктуры.

MariaDB SkySQL также является одним из первых сервисов баз данных (Databases-as-a-Service), который обеспечивает строчное, столбцовое, а также комбинированное, строчно-столбцовое хранение, позволяя совместить транзакционную и аналитическую обработку в одном наборе данных.

Благодаря вчерашнему апдейту SkySQL может применять AWS PrivateLink для защиты соединений между пользователями и виртуальными частными облаками SkySQL на хостинге Amazon. Кроме того, этот релиз помогает сохранять предсказуемые цены при использовании сервиса на AWS, задавая в настройках количество операций ввода/вывода в секунду.

Готовность и масштабируемость базы данных также существенно улучшились. Компания утверждает, что внедрив впервые в MariaDB технологии MaxScale and Xpand, она сделала SkySQL «непобедимой» и «способной пережить любое бедствие».

MaxScale — это продвинутый прокси-сервер, скрывающий слой базы данных от приложений, которые на нём работают. Он также помогает координировать автоматическое переключение при сбоях, возобновление транзакций, балансировку нагрузок и разделение чтения/записи.

Технология распределëнных SQL-БД, Xpand, спроектирована так, чтобы выдерживать любые сбои инфраструктуры, а также сохранять доступность путём хранения избыточных данных в разных узлах и зонах.

Компания утверждает, что Xpand увеличивает пропускную способности в 2,5 раза и сокращает задержку в четыре раза по сравнению с предыдущим релизом SkySQL. Более того, по её заявлению, Xpand как минимум на треть дешевле, чем распределённые SQL от AWS или Google Cloud.

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