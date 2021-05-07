Темпы роста глобального полупроводникового рынка в 2021 г. превысят 12%

7 мая 2021 г., 17:35

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Вопреки разрушительному влиянию пандемии COVID-19 на мировую экономику полупроводниковый бизнес в 2020 г. показал отменные результаты работы. Необходимость в организации мест для работы и обучения в домашних условиях заметно подстегнули спрос на чипы. Как итог, по версии IDC, глобальная выручка индустрии увеличилась на 10,8%, до 464 млрд долл.

Ожидается, что рост по итогам нынешнего года усилится — интерес к потребительской электронике, компьютерам, средствам связи с поддержкой 5G и изделий для автомобильной промышленности позволят нарастить выручку на 12,5% «YoY», до 522 млрд долл.

Рост рынка полупроводников для компьютерных систем, в частности ПК и серверов, в 2020 г. превысил средний по индустрии показатель — при динамике в размере 17,3% выручка достигла 160 млрд долл. В нынешнем году выручка увеличится до 173 млрд долл. (+7,7% «YoY»).

Интерес к 5G-смартфонам, моделям с большим объемом памяти и дополнительными сенсорами привел к увеличению выручки направления полупроводников для мобильных телефонов на 9,1%. Ожидается, что в 2021 г. 5G-смартфоны возьмут не менее 34% рынка мобильных телефонов и принесут около двух третей общей выручки. Как итог, сегмент полупроводников для мобильных телефонов в денежном выражении вырастет на 23,3%, до 147 млрд долл.

Потребительское направление, включающее в себя игровые консоли, планшеты, беспроводные наушники, умные часы и т.д. выросло на 7,7%, до 60 млрд долл. Новые консоли от Microsoft и Sony, сохраняющиеся высокими продажи носимых гаджетов от Apple и рост интереса к умным домашним сетям под управлением Amazon Alexa и Google Assistant позволят направлению вырасти в 2021 г. еще почти на 9%.

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