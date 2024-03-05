Anthropic представила Claude 3

5 марта 2024 г., 11:35

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Компанія Anthropic презентувала нову версію своїх розробок - Claude 3 з моделями Opus, Sonnet and Haiku.



Заявлена, що найпотужніша з нових моделей, Claude 3 Opus, перевершила OpenAI GPT-4 та Gemini Ultra від Google у таких галузевих тестах, як знання на рівні бакалаврату, міркування на рівні аспірантури та базова математика.



Зазначається, що уперше Anthropic запропонував мультимодальну підтримку. Користувачі можуть завантажувати фотографії, діаграми, документи та інші типи неструктурованих даних для аналізу та відповідей.



Інші моделі, Sonnet і Haiku, компактніші і дешевші за Opus.



Sonnet і Opus доступні у 159 країнах світу з понеділка, а Haiku з'явиться незабаром, повідомляє розробник.



Нагадаємо, що продукт Anthropic, серед інвесторів якої Google, Salesforce та Amazon, безпосередньо конкурує з ChatGPT як на корпоративному, так і на споживчому ринках. За останній рік стартап уклав п'ять різних угод про фінансування на загальну суму близько 7,3 млрд дол.



За даними PitchBook, сфера генеративного ШІ вибухнула за останній рік: у 2023 році було інвестовано рекордні 29,1 млрд дол. у майже 700 угод, що більш ніж на 260% перевищує показники роком раніше.



Над основною моделлю Anthropic працювало від 60 до 80 осіб, а над її технічними аспектами - від 120 до 150 осіб, розповіла в інтерв'ю CNBC співзасновниця Anthropic Даніела Амодей (Daniela Amodei). Над попередньою ітерацією ШІ-моделі безпосередньо працювала команда з 30-35 осіб, а загальну підтримку надавали близько 150 осіб, розповідала вона в липні.



Підкреслюється, що Claude 3 може узагальнити приблизно 150 000 слів, або велику книгу (наприклад "Гаррі Поттер і Дари смерті"). Попередня версія програми могла узагальнювати лише 75 000 слів. Користувачі можуть вводити великі масиви даних і просити підсумки у вигляді замітки, листа або оповідання. ChatGPT, навпаки, може обробляти близько 3 000 слів.



Даніела Амодей також зазначив, що Claude 3 краще розуміє ризик у відповідях, ніж його попередня версія.



Зазначимо, що Claude 3 від Anthropic не генерує зображень чи відео, а лише дозволяє користувачам завантажувати зображення та інші документи для аналізу.

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