DocuSign приобрела фирму Liveoak для улучшения электронных нотариальных услуг

8 июля 2020 г., 14:15

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Компания DocuSign уже купившая в этом году за 188 млн долл. провайдера ИИ-инструментов контрактной аналитики, Seal Software, объявила о новом приобретении. На этот раз она поглощает фирму Liveoak Technologies, программное обеспечение которой позволяет готовить и подписывать контрактные соглашения в электронном виде, используя комбинацию удостоверения личности, видеоконференций и прочих средств совместной работы.

DocuSign заявила, что рассчитывает с покупкой Liveoak расширить возможности своей платформы Agreement Cloud, а точнее, её нового компонента DocuSign Notary. Данное приложение, готовящееся к выходу этим летом, предоставит решение для ситуаций, когда общественный нотариус и подписанты находятся в разных местах.

Кроме того, Notary поможет улучшить существующий инструмент DocuSign eNotary, с помощью которого нотариусы могут заверять документы с электронными подписями.

DocuSign также намерена независимо продвигать платформу Liveoak для таких случаев, как открытие счетов или виртуальные проверки, которые требуют личной помощи и аудиторского следа.

Новое приобретение пришлось на период, благоприятный для бизнеса DocuSign. В прошлом месяце компания отчиталась об увеличении выручки с прошлого года на 39%, заявив, что из-за пандемии COVID-19 все больше людей стало пользоваться её услугами.

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