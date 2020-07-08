TP-Link представила в Украине маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 6

8 июля 2020 г., 14:45

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По сообщению украинского представительства TP-Link, в локальную розницу поступили два новых беспроводных маршрутизатора — трехдиапазонный TP-Link Archer AX11000 по рекомендованной цене 14999 грн и двухдиапазонный AX6000 — по 9999 грн.

Для модели Archer AX11000 с поддержкой 12-поточного Wi-Fi соединения заявлена максимальная скорость 10756 Мбит/с.

Среди возможностей маршрутизатора можно отметить специальный ускоритель, который обнаруживает и оптимизирует игровые потоки, не отвлекая от игры и сохраняя скорость сети на высоком уровне. Доступ к игровой статистике поможет получить информацию о продолжительности игровых сессий, задержках и задействованных сетевых ресурсах. А пакет безопасности HomeCare на базе технологий Trend Micro призван защитить все данные.

Archer AX11000 оснащен четырехядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц, тремя сопроцессорами и 1 ГБ оперативной памяти. В конфигурации имеются порты WAN на 2,5 Гбит/с, 8 гигабитных портов LAN, а также интерфейсы USB 3.0 Type-A и Type-C — с их помощью к маршрутизатору можно подключить практически любое устройство. Для настройки аппарата доступно мобильное приложение Tether, которое позволяет подключиться к устройству по Bluetooth и указать все необходимые параметры, следуя подсказкам интерфейса.

Технические характеристики модели AX6000 во многом напоминают AX11000 при более доступной стоимости, поскольку маршрутизатор работает в двух диапазонах (здесь нет отдельной частоты для игр) и обеспечивает общую скорость соединения до 5952 Мбит/с. А его процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц дополняют два сопроцессора.

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