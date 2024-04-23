HR-стартап Rippling оцінили у 13,5 млрд дол.

23 апреля 2024 г., 9:35

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Як пише Reuters, стартап Rippling, що розробляє програмне забезпечення для управління персоналом, оцінили в 13,5 мільярдів доларів. Це сталося після залучення 200 мільйонів доларів у раунді фінансування під керівництвом інвестиційної компанії Coatue, що на 20% більше, ніж торік.



Група інвесторів також погодилася викупити акції на суму до 590 мільйонів доларів у співробітників і перших інвесторів в рамках окремої тендерної пропозиції, що свідчить про високий попит на акції Rippling.



Серед поточних інвесторів, які брали участь у первинному раунді фінансування, були Founders Fund Пітера Тіля, Greenoaks та інші існуючі інвестори. Dragoneer приєднався до раунду в якості нового інвестора, повідомили в Rippling.



Founders Fund виділив 310 мільйонів доларів, що стане найбільшим чеком фірми в рамках одного раунду фінансування в історії.



За словами генерального директора компанії Паркера Конрада (Parker Conrad), це фінансування продемонструвало постійне зростання вартості Rippling, що є рідкістю серед стартапів на пізніх стадіях, оскільки дохід компанії подвоївся з року в рік. Станом на березень 2023 року компанія була оцінена в 11,25 мільярда доларів.



В інтерв'ю Конрад сказав, що восьмирічний стартап не планує в найближчому майбутньому виходити на біржу, але може організовувати регулярні тендерні продажі для співробітників, щоб забезпечити ліквідність.



Rippling пропонує платформу управління робочою силою, яка поєднує людські ресурси, інформаційні технології та фінанси, допомагаючи таким компаніям розвивати бізнес. Вона орієнтована на компанії з менш ніж 2 000 працівників, конкуруючи з великими фірмами, такими як Workday та Automatic Data Processing, а також стартапами, такими як Justworks і Deel.



Компанія, що базується в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, розширила свою діяльність по всьому світу, і вже налічує 2800 співробітників в офісах по всій території США, Індії, Ірландії, Великобританії та Австралії.



Збиткова компанія заявляє, що володіє понад 1 мільярдом доларів готівки. Вона заявляє, що планує вийти на більше міжнародних ринків, інвестувати в дослідження і розробки та створювати нові продукти для підтримки клієнтів.

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