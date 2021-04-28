Платное ТВ продолжает терять позиции в США

28 апреля 2021 г., 13:50

Потребительские расходы на стриминговые видео-сервисы в США впервые опередят аналогичный показатель платного ТВ уже по итогам в 2024 г., — уверены исследователи из Strategy Analytics.

Согласно приведенным подсчетам, в 2020 г. расходы на платное ТВ сократились на 8% «YoY», до 90,7 млрд долл. При неизменной негативной динамике уже в 2023 г. показатель опустится за отметку в 76,3 млрд долл.

Вместе с тем, стриминговые сервисы продолжают набирать обороты популярности — в прошлом году на американском рынке это направление добилось выручки в размере 39,5 млрд долл. Прогнозируется, что при росте на 34% «YoY» уже по результатам 2024 г. будет достигнута сумма в размере 76,3 млрд долл.

В 2026 г. на долю платного ТВ будет приходится лишь скромные 40% общих расходов на видео- и телевизионные услуги, тогда как десятью годами ранее показатель достигал 81%.

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