 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 16 (1263)

18.04 - 25.04

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Платное ТВ продолжает терять позиции в США

28 апреля 2021 г., 13:50

Платное ТВ продолжает терять позиции в США

Потребительские расходы на стриминговые видео-сервисы в США впервые опередят аналогичный показатель платного ТВ уже по итогам в 2024 г., — уверены исследователи из Strategy Analytics.

Согласно приведенным подсчетам, в 2020 г. расходы на платное ТВ сократились на 8% «YoY», до 90,7 млрд долл. При неизменной негативной динамике уже в 2023 г. показатель опустится за отметку в 76,3 млрд долл.

Вместе с тем, стриминговые сервисы продолжают набирать обороты популярности — в прошлом году на американском рынке это направление добилось выручки в размере 39,5 млрд долл. Прогнозируется, что при росте на 34% «YoY» уже по результатам 2024 г. будет достигнута сумма в размере 76,3 млрд долл.

В 2026 г. на долю платного ТВ будет приходится лишь скромные 40% общих расходов на видео- и телевизионные услуги, тогда как десятью годами ранее показатель достигал 81%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  