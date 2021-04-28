Microsoft зафиксировала самый большой рост выручки с 2018 года

28 апреля 2021 г., 12:24

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Компания Microsoft представила финансовые результаты за прошедший квартал.



Выручка составила 41,71 млрд долл. против 41,03 млрд долл. , как ожидали аналитики.



Согласно заявлению, компания продемонстрировала рост выручки в годовом исчислении на 19% за квартал, закончившийся 31 марта. Это самый большой квартальный рост, который компания получилас с 2018 года, отчасти благодаря росту продаж ПК в результате дефицита, вызванного коронавирусом в прошлом году.



Компания заявила, что ее бизнес связанный с Azure вырос на 50%. Microsoft не раскрывает доход от Azure в долларах.



Что касается прогнозов, Microsoft ожидает выручки от 43,6 до 44,5 млрд долл. в своем четвертом финансовом квартале, сказала Эми Худ, финансовый директор Microsoft, во время телефонной конференции с аналитиками.



Сегмент интеллектуального облака Microsoft принес доход в размере 15,12 млрд долл. в третьем финансовом квартале. Это на 23% больше по сравнению с прошлым годом и превышает консенсус-прогноз FactSet в 14,92 млрд долл. Intelligent Cloud включает Azure, Windows Server, SQL Server, Visual Studio, GitHub и корпоративные службы.



Направление «Производительность и бизнес-процессы», включающий Office, Dynamics и LinkedIn, принес 13,55 млрд долл. дохода, что на 15% больше ожидания аналитиков. По словам генерального директора Microsoft Сатья Наделла, приложение Teams для чата и звонков достигло 145 миллионов активных пользователей в день по сравнению со 115 миллионами в октябре, а доход от рекламного бизнеса LinkedIn за последние 12 месяцев составил 3 миллиарда долларов.



Подразделение More Personal Computing, которое включает Windows, игры, устройства и поиск, принесло доход в размере 13,04 миллиарда долларов. Это было почти на 19% выше консенсуса в 12,55 млрд долл.

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