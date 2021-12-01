Представлен Snapdragon 8 Gen 1 — флагманский процессор Qualcomm

1 декабря 2021 г., 13:40

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Во время ежегодного саммита Snapdragon Tech Summit 2021 компания Qualcomm Technologies, представила свою новейшую мобильную платформу 5G премиум-класса, Snapdragon 8 Gen 1.



Как отмечается, Snapdragon 8 открывает путь в новую эру мобильных технологий премиум-класса, оснащенных передовыми технологиями 5G и AI.



Новый процессор содержит восемь вычислительных ядер Armv9 — одно сверхпроизводительное ядро Kryo Prime (Arm Cortex X2, 3 ГГц), три производительных ядра Kryo Performance (Arm Cortex A710, 2,5 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра Kryo Efficiency (Arm Cortex A510, 1,8 ГГц).



По имеющейся информации, Snapdragon 8 Gen 1 будет производится по нормам 4 нм на линиях Samsung.



Snapdragon 8 Gen 1 будет использоваться глобальными производителями оборудования и брендами, включая Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, SHARP, Sony Corporation, vivo, Xiaomi и ZTE. Коммерческие устройства на основе новинки ожидаются в конце 2021 года.

«Как самая передовая мобильная платформа в мире, Snapdragon является синонимом премиальных возможностей Android, а новый Snapdragon 8 Gen 1 устанавливает стандарт для следующего поколения флагманских мобильных устройств», - заявил Алекс Катузян (Alex Katouzian), старший вице-президент и генеральный менеджер по мобильным вычислениям и инфраструктуре Qualcomm Technologies. - «Новая платформа обеспечивает возможности подключения, фотографии, искусственного интеллекта, игр, звука и безопасности, которые ранее не были доступны на смартфонах».



Новый процессор Snapdragon 8 оснащен модемом и RF-системой Snapdragon X65 5G 4-го поколения, со скоростью загрузки до 10 Гб/с. Платформа также оснащена системой мобильного подключения Qualcomm FastConnect 6900, поддерживающей самую высокую доступную скорость Wi-Fi - до 3,6 Гбит/с - по Wi-Fi 6 и 6E, чтобы игры и приложения работали без сбоев даже с несколькими устройствами в одной сети.



По заявлению компании, эта новая мобильная платформа премиум-класса выводит фотосъемку на следующий уровень - «beyond pro». Технология Snapdragon Sight включает в себя первый коммерчески доступный 18-битный ISP, который собирает в 4000 раз больше данных камеры, чем его предшественник: для оценки расширенного динамического диапазона, цвета и резкости со скоростью до 3,2 гигапикселей в секунду. Также реализована видеосъемка 8K HDR впервые на мобильной платформе, позволяющая работать в премиальном формате HDR10 + с более чем миллиардом оттенков. Подчеркивается, что видео будет выглядеть еще более потрясающе благодаря новому движку с эффектом Боке, который добавляет к снятому специальный мягкий фон, как ранее в портретном режиме фотосъемки.



Snapdragon 8 также включает четвертый всегда подключенный, но сверхэнергоэффективный отдельный ISP, обеспечивающий работу камеры и позволяющий пользователям разблокировать устройство по лицу.

Qualcomm AI Engine 7-го поколения оснащен сверхвысокопроизводительным и эффективным процессором Qualcomm Hexagon, который имеет в 2 раза более быстрый тензорный ускоритель и в 2 раза больше общей памяти, чем его предшественник. Пользователи могут снимать изображения профессионального качества благодаря интеллектуально интегрированным фильтрам Leica Leitz Look, воссоздающим эффект боке. Новейшая технология обработки естественного языка на основе искусственного интеллекта от Hugging Face может служить личным помощником, расставляя приоритеты и анализируя приходящие уведомления. Совместно с Sonde Health искусственный интеллект используется для ускорения их моделей, которые могут анализировать голос пользователя, чтобы определить, подвержен ли он риску таких заболеваний, как астма, депрессия и COVID-19. Кроме того, новая постоянно включенная система искусственного интеллекта работает на базе третьего поколения Qualcomm Sensing Hub, при этом большее количество потоков данных обрабатывается с использованием ИИ с наименьшим энергопотреблением.



Благодаря более чем 50 игровым функциям Snapdragon Elite, платформа Snapdragon 8 обеспечивает сверхплавную реакцию, насыщенные цветом HDR-сцены с высочайшим визуальным качеством и возможности уровня настольных компьютеров. Новый графический процессор Qualcomm Adreno обеспечивает ускорение возможностей графического рендеринга на 30% и на 25% улучшение энергосбережения по сравнению с предыдущим поколением.Платформа предоставляет Adreno Frame Motion Engine, позволяющий генерировать вдвое больше кадров при том же энергопотреблении. Еще одна функция, ориентированная на мобильные устройства, - это Variable Rate Shading Pro, которая предоставляет разработчикам игр более тонкое управление для настройки производительности игры. Люметрический рендеринг обеспечивает непревзойденную реалистичность эффектов тумана, дыма и частиц, которые были оптимизированы для мобильных устройств Snapdragon Studios, принадлежащей Qualcomm Technologies.



У устройствах на новом процессоре пользователи смогут ощутить новый класс четкого, кристально чистого голоса и музыки со встроенным Bluetooth 5.2 и технологией Snapdragon Sound, а также с использованием Qualcomm aptX Lossless для беспроводного аудио без потерь качества. Это первая мобильная платформа Snapdragon, поддерживающая совершенно новые аудио-функции LE, такие как трансляция звука, стереозапись и обратный голосовой канал для игр.



Snapdragon 8 обеспечивает необходимый уровень защиты данных пользователей. По утверждению производителя, это первая платформа Snapdragon с выделенным механизмом управления доверием для повышения безопасности и предоставления дополнительного корня доверия для приложений и сервисов. Snapdragon 8 также является первой в мире мобильной платформой с Android Ready SE - новым стандартом цифровых ключей от машины, водительских прав и многого другого. Кроме того, Qualcomm Secure Processing Unit поддерживает iSIM, встроенную SIM-карту, поэтому пользователи могут легко и безопасно подключаться к сотовым сетям без SIM-карты.

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