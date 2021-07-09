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Цифровые камеры вышли на новый уровень миниатюризации

9 июля 2021 г., 15:55
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Цифровые камеры вышли на новый уровень миниатюризации

AT&S разработала технологию, которая позволяет создать самую маленькую в мире цифровую камеру, обеспечивающую вывод цифрового видео для всех видов визуального восприятия. Также известная как Austria Technologie & Systemtechnik, AT&S является одним из ведущих мировых производителей печатных плат высокого класса и высокотехнологичных решений для глобальных партнеров, особенно в областях коммуникаций, вычислительной и бытовой электроники, мобильности, производства и здравоохранения.

Одним из первых продуктов, в которых интегрирована новая технология, стал датчик изображений NanEye, размером меньше рисового зерна, легче почтовой марки, но более мощный, чем любое предыдущее устройство подобного рода. AT&S разработала печатную плату для этого датчика, а сам он был изготовлен поставщиком высокопроизводительных сенсоров, компанией AMS OSRAM.

При площади 1 мм² и весе около 1 грамма датчик изображения настолько мал, что его можно устанавливать не только в смартфоны, VR-очки и другие носимые устройства, но также интегрировать в зонды для эндоскопических исследований организма человека.

Миниатюризация становится все более важной тенденцией для микроэлектроники.  Высокопроизводительные устройства должны становиться все меньше и меньше, высвобождая больше места для дополнительных или более мощных компонентов, улучшающих функциональность соответствующих приложений. В частности, в области медицинских технологий, чем меньше устройства, используемые для диагностики или лечения, тем эти процедуры проще переносить пациенту.

Новый датчик не только создает чёткие изображения благодаря своему разрешению в 100 тыс. пикселей, но и имеет низкое энергопотребление. Последнее, по словам Маркуса Майера (Markus Maier), менеджера по глобальной работе с клиентами в AT&S, является заслугой интеллектуальной архитектуры подключения, разработанной в его компании.

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