Глобальные расходы на облачную инфраструктуру превысили 15 млрд долл.

9 июля 2021 г., 16:35

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По оценкам IDC, мировые расходы на компьютерные продукты и системы хранения данных для организации облачных инфраструктур в начальной четверти 2021 г. увеличились на 12,5%, до 15,1 млрд долл. В то же время, инвестиции в несвязанное с облаками инфраструктурное оборудование выросли на 6,3%, до 13,5 млрд долл.



По мере восстановления мировой экономики от разрушительного влияния пандемии COVID-19, отмечалось стабильное увеличение расходов на связанные с цифровой экономикой решения. Конечные потребители, в свою очередь, все больше полагались на облачные решения с целью минимизации рисков и изменения моделей работы с акцентом на вынужденное удаленное размещение рабочих мест сотрудников и необходимость организации дистанционного образования.



Как ожидается, в 2021 г. мировые расходы на облачную инфраструктуру увеличатся на 12,9%, до 74,6 млрд долл. После двух лет спада, инвестиции в необлачную инфраструктуру также вырастут – на 2,7% "YoY", до 58,5 млрд долл.



Долгосрочный прогноз глобальных расходов на компьютерные и storage-решения в период с 2021 по 2025 г. говорит о среднегодовом росте в размере 11,3%. В 2025 г. объем расходов превысит 112,9 млрд долл., что будет соответствовать 66,1% общих расходов на инфраструктуру.



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