 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

CERT-UA попереджає щодо кібератак, спрямованих на отримання доступу до облікових записів Telegram

6 апреля 2022 г., 8:45

Спільними зусиллями фахівців Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA вжито заходів з дослідження цільових атак, спрямованих на громадян України, що полягають у розповсюдженні повідомлень з посиланнями на, начебто, веб-сайт Telegram. Робится це з метою отримання несанкціонованого доступу до облікових записів згаданого сервісу, в тому числі, з можливістю перехоплення одноразового SMS-коду.

В результаті подібних атак зловмисниками здійснюється викрадення даних сесії, переліку контактів та історії листування.

Закликаємо бути пильними та взяти до уваги описаний вектор атак, а також не переходити за підозрілими посиланнями та встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (поряд з кодом із SMS).

У разі отримання подібних повідомлень просимо терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих веб-ресурсів.

Згадана активність відстежується за ідентифікатором UAC-0094.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  