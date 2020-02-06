Carrier выбрала AWS главным облачным партнёром в планах цифровой трансформации

6 февраля 2020 г., 13:25

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Корпорация Carrier, получающая 18 млрд долл. в год от продаж кондиционеров воздуха, промышленных холодильников и продуктов для управления эксплуатацией зданий, выбрала Amazon Web Services в качестве основного провайдера облачных сервисов.

AWS со своей стороны не раскрыла каких-либо финансовых деталей достигнутого соглашения, но заявила, что Carrier планирует переместить на облачную платформу до 70% своих 4 тысяч серверов и 996 приложений. Эта миграция предусмотрена более широким планом цифровой трансформации бизнеса Carrier, включающим также интеграцию искусственного интеллекта в оборудование данного производителя.

«AWS — это гипермасштабная платформа, на которой мы рассчитываем превратить данные о подключенных продуктах и экосистемах в возможности роста сегмента, новых рыночных каналов и улучшения обслуживания клиентов», — заявил главный цифровой директор (CDO) Carrier Бобби Джордж (Bobby George).

В частности, Carrier собирается развернуть на базе AWS среду обработки данных её будущих программных сервисов мониторинга, оптимизации и прогнозирования использования IoT-устройств. Такая среда будет использовать «озеро данных» на S3, а также платформу IoT Core для подключения устройств к облаку, инструменты IoT Analytics и IoT Events, которые отслеживают появление неисправностей в Интернете Вещей. Кроме того, Carrier будет собирать данные своих внутренних операций и использовать их для поиска путей улучшения эффективности в таких областях, как производство.

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