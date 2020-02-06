Смарт-часы Huawei Watch GT 2 42 мм обойдутся от 4999 грн

6 февраля 2020 г., 13:55

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Компания Huawei объявила о старте продаж в с 5 февраля во всех розничных сетях Украины смарт-часов Huawei Watch GT 2 в размере 42 мм. Рекомендованная цена новинки в версиях Sport, Classic — 4999 грн, а для Elegant — 5999 грн.

Устройство оснащено чипом Kirin A1 и поддерживает интеллектуальный алгоритм энергосбережения от Huawei, что, по оценке производителя, обеспечивает до недели автономной работы батареи без подзарядки. Среди особенностей модели — стеклянный безрамочный 3D-экран, поддержка различных спортивных режимов, а также функции мониторинга здоровья и воспроизведения музыки непосредственно с часов. Кроме того, новинка имеет функции хранения музыки на устройстве, уведомления о сообщениях, отслеживания сна TruSleep 2.0 и мониторинга стресса TruRelax.

Длительный срок работы батареи достигается благодаря тому, что встроенный чип Huawei Kirin A1 с интегрированными блоком обработки звука характеризуется ультранизким энергопотреблением до 10 мкА/МГц, тогда как средний показатель для отрасли — 30 мкА/МГц. Заявлено, что в обычном режиме смарт-часы работают до одной недели даже при включенных функциях уведомлений и интеллектуального мониторинга пульса, а в спортивном — до 15 ч.

Корпус новинки отличается толщиной 9,4 мм и украшен сверхтонкой металлической рамкой. Huawei Watch GT 2 42 мм доступны в трех версиях с разными ремешками: Sport, Classic, Elegant.

Модель Huawei Watch GT 2 42 мм поддерживает интеллектуальные алгоритмы для отслеживания состояния здоровья пользователей. К примеру, они будут отправлять оповещения при повышенной или недостаточной частоте сердечных сокращений в течение более 10 минут для контроля брадикардии и сердечной недостаточности пользователя. Все данные о состоянии здоровья можно отслеживать в приложении Huawei Health в режиме реального времени.

Также Huawei Watch GT 2 42 мм поддерживают функцию Huawei TruSleep 2.0, что помогает определить причины проблем со сном. Она применяет ИИ-технологии для оценки параметров сна, контролирует его качество и частоту дыхания. Еще одна разработка Huawei для улучшения состояния здоровья пользователей — технология Huawei TruRelax. Она регистрирует значение вариабельности ритма сердца (ВРС) и помогает уменьшить уровень стресса пользователей. Кроме того, Huawei Watch GT 2 42 мм предоставляют пользователям информацию об их физическом состоянии (количестве пройденных за день шагов, сожженных калорий и т.д.) для формирования здоровых привычек.

Сообщается, что Huawei Watch GT 2 42 мм работают до 15 часов в режиме тренировок со включенным GPS-трекингом. Они поддерживают до 15 различных спортивных режимов для занятий, как в зале, так и на открытом воздухе — бег, спортивная ходьба, велоспорт, плавание и др. Кроме того, Huawei Watch GT 2 42 мм анализируют до 190 типов данных и предоставляют профессиональные рекомендации для улучшения спортивных результатов и физической формы пользователей.

В Huawei Watch GT 2 42 мм имеется встроенный динамик, а объем памяти позволяет хранить до 500 MP3-треков. Воспроизведением музыки можно управлять непосредственно со смарт-часов в любых условиях — во время тренировок или прогулок. Также беспроводные наушники можно подключать к смарт-часам Huawei.

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