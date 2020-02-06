Министерство цифровой трансформации представило мобильное приложение «Дія»

6 февраля 2020 г., 12:41

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Министерство цифровой трансформации Украины провело в рамках правительственной инициативы "Государство в смартфоне" презентацию мобильного приложения «Дія».



Представленное мобильное приложение позволит хранить документы в электронном виде, на первом этапе - электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.



Эти цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как и физическое удостоверение. Также цифровое удостоверение водителя можно будет предъявлять в качестве документа, удостоверяющего личность, на внутренних железнодорожных и авиарейсах.



Как заявил, во время презантации и новой программы президент Украины Владимир Зеленский более 9 миллионов украинцев смогут пользоваться электронным удостоверением водителя. Приложение уже доступно в Apple Store, а также в Play Market.



Министерство цифровой трансформации Украины планирует, что с помощью программы «Дія» со временем будут предлагаться все государственные онлайн-сервисы. В частности уже в феврале планируется запуск биометрического загранпаспорта и ID-карты в электронном виде.

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