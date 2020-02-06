 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 5 (1201)

26.01 - 02.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Министерство цифровой трансформации представило мобильное приложение «Дія»

6 февраля 2020 г., 12:41
+11
голос

Министерство цифровой трансформации представило мобильное приложение «Дія»

Министерство цифровой трансформации Украины провело в рамках правительственной инициативы "Государство в смартфоне" презентацию мобильного приложения «Дія».

Представленное мобильное приложение позволит хранить документы в электронном виде, на первом этапе - электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Эти цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как и физическое удостоверение. Также цифровое удостоверение водителя можно будет предъявлять в качестве документа, удостоверяющего личность, на внутренних железнодорожных и авиарейсах.

Как заявил, во время презантации и новой программы президент Украины Владимир Зеленский более 9 миллионов украинцев смогут пользоваться электронным удостоверением водителя. Приложение уже доступно в Apple Store, а также в Play Market.

Министерство цифровой трансформации Украины  планирует, что с помощью программы «Дія» со временем будут предлагаться все государственные онлайн-сервисы. В частности уже в феврале планируется запуск биометрического загранпаспорта и ID-карты в электронном виде.

 


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  