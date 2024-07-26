Brave1 допоміг залучити 200 тис. дол. інвестицій на дрон для виявлення вибухівки

26 июля 2024 г., 12:25

Оборонний кластер Brave1 не лише видає гранти на розробку, а й допомагає залучати інвестиції. Так на останньому Invest Demo Days, який організував Brave1, розробники Ailand Systems залучили 200 тис. дол. від фонду «Незламні». Залучені гроші розробник планує витратити на вдосконалення інновації та масштабування.

Головна розробка стартапу – дрон ST1 для виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів. У нього є RGB-камера, яка дає змогу знаходити об’єкти, не приховані ґрунтом чи щільною рослинністю. Також дрон оснащено двома котушками металошукача.

Один такий дрон може за той самий час просканувати площу, яку досліджували чотири сапери. ST1 оцінює положення вибухонебезпечних предметів із точністю до 10 см, може створювати інтерактивні карти мінних полів і працює вчетверо швидше за саперів із такою ж точністю.

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