Intel Foundry очолить бувший віце-президент Micron

26 июля 2024 г., 11:45

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Корпорація Intel сьогодні оголосила про призначення доктора Нага Чандрасекарана (Naga Chandrasekaran) на посаду директора з глобальних операцій, виконавчого віце-президента та генерального директора підрозділу Intel Foundry Manufacturing and Supply Chain.



Чандрасекаран приєднався до Intel з компанії Micron, де він обіймав посаду старшого віце-президента з розвитку технологій. Він буде членом команди виконавчого керівництва Intel та звітуватиме перед генеральним директором Петом Гелсінгером (Pat Gelsinger).



Нага Чандрасекаран замінить на цій посаді Кейвана Есфарджані (Keyvan Esfarjani), який вирішив піти з Intel після майже 30 років відданої роботи.



Зазначається, що Чандрасекаран приєднається до Intel 12 серпня і відповідатиме за виробничі операції Intel Foundry в усьому світі.



"Нага - висококваліфікований керівник, чий глибокий досвід у виробництві напівпровідників та розробці технологій стане чудовим доповненням до нашої команди, - зазначив Гелсінгер. - Оскільки ми продовжуємо будувати глобально стійкий ланцюжок поставок напівпровідників і створюємо перший у світі ливарний завод для ери штучного інтелекту, лідерство Наги допоможе нам прискорити наш прогрес і скористатися значними можливостями довгострокового зростання, які чекають на нас попереду".



За понад 20 років роботи в Micron Чандрасекаран обіймав різні керівні посади. Останнім часом він очолював глобальні зусилля компанії Micron з розробки та інжинірингу технологій, пов'язаних з масштабуванням сучасних технологій пам'яті, передових технологій пакування та нових технологічних рішень. Раніше він обіймав посаду старшого віце-президента Micron з технологічних розробок та виробництва. Його досвід охоплює широкий спектр виробництва напівпровідників та досліджень і розробок, включаючи розробку процесів та обладнання, технології пристроїв, технології масок тощо.



Чандрасекаран отримав ступінь бакалавра в галузі машинобудування в Університеті Мадраса; ступінь магістра та доктора в галузі машинобудування в Університеті штату Оклахома; ступінь магістра в галузі інформатики та обробки даних в Каліфорнійському університеті в Берклі; а також подвійний ступінь MBA в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA-Anderson School of Management) та Національному університеті Сінгапуру.

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