Без особых улучшений

31 марта 2020 г., 13:50

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К уже привычному процессу регулярного пересмотра прогнозов развития полупроводниковой, дисплейной, коммуникационной и прочих, связанных с производством комплектующих отраслей, аналитики добавили отдельные конечные рынки потребительской электроники. Безусловно, дела здесь также обстоят не лучшим образом.

Первой в фокус внимания попал рынок телевизоров. Его участники возлагали на текущий год большие надежды. Еще бы, ведь это год проведения Олимпиады, а также чемпионата Европы по футболу. Именно в такие периоды фиксируется взрывной всплеск интереса к телевизорам и в аккурат к старту подобных масштабных событий путевку в массы получают многочисленные технологические новшества. Однако на сегодняшний день уже официально известно о переносе обоих спортивных мероприятий не менее чем на год. В связке с вероятностью обострения пандемии на территории Северной Америки и в развивающихся азиатских регионах это вынудило экспертов из TrendForce спрогнозировать спад мирового рынка телевизоров в 2020 г. почти на 6% «YoY». В целом будет отгружено не более 205,2 млн устройств, что на 6,7% ниже прогноза, сделанного до начала пандемии. По итогам начальной четверти года рынок выйдет на объем поставок в размере 44,6 млн телевизоров, что на 8,6% меньше прогноза до COVID-19. Прогноз на второй квартал ухудшен с 47,6 до 44,1 млн телевизоров.

Не лучшим образом обстоят дела и в сегменте ноутбуков. Производственные мощности шести крупнейших OEM, связанных с их выпуском, находятся в Китае, причем заводы большинства из них попали в эпицентр распространения коронавируса. Это обстоятельство привело к ухудшению уровня ожидаемых поставок в начальной четвери года на 20,3% относительно сделанного в конце 2019 г. прогноза. В физическом объеме прогноз ухудшен с 35 до 27,98 млн устройств. После отдельных признаков стабилизации проблемы с коронавирусом в Поднебесной производители приступили к агрессивному восстановлению былых объемов рабочей силы и комплектующих. Всего лишь за последний месяц коэффициент использования производственных мощностей удалось увеличить до 70%. Между тем, производители сырья и материалов, как ожидается, вернутся к нормальным уровням поставок не ранее конца весны. Хотя спрос на образовательные хромбуки и коммерческие ноутбуки для работы в домашних условиях на протяжении марта стабильно шел вверх, пандемия начала ускорятся в Европе и США, которые традиционно осваивали более половины общемирового объема продаж мобильных ПК. Удар пандемии по потребительскому спросу вряд ли будет нивелирован в краткосрочной перспективе. Спрос существенно замедлится, причем, вполне возможно, подобная ситуация затронет даже День Благодарения и Рождество. Учитывая сложившуюся неопределенность, эксперты ухудшили прогноз мировых поставок ноутбуков в нынешнем году с 162,4 до 156,7 млн устройств.

Причины аналогичного характера также находят свое негативное отражение в индустрии смартфонов. Потребители всего мира массово откладывают покупку новых моделей на будущий год, удлиняя, тем самым, жизненный цикл и снижая среднюю отпускную цену конечных устройств. С другой стороны, на снижение прибыльности брендов ощутимый прессинг оказывает увеличение затрат в цепочке поставок, вызванное нехваткой и, как следствие, подорожанием рабочей силы, ростом курса валют, нарушением логистики и т.д. Учитывая, что масштабы пандемии продолжают шириться, а крупнейшие рынки сбыта — европейский и североамериканский — сегодня являются наиболее пострадавшими от коронавируса регионами, прогноз мировых поставок смартфонов ухудшен почти на 8%. По итогам 2020 г. разойдется не более 1,29 млрд аппаратов. Говоря об объеме производства в TrendForce полагают, что если вспышку коронавируса удастся взять под контроль до конца первого полугодия, то по итогам 2020 г. уровень выпуска смартфонов снизится лишь на 3,5% «YoY», до 1,35 млрд устройств. До вспышки COVID-19 ожидаемый объем составлял 1,41 млрд смартфонов. Годовой прогноз выпуска 5G-смартфонов также ухудшен — с 250 до 200 млн устройств. Уровень их проникновения вряд ли превысит 15%.

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