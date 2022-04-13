Barracuda буде знову продана, за суму близько 4 млрд доларів

13 апреля 2022 г., 12:15

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Інвестфонд KKR заявив у вівторок, що планує купити компанію з кібербезпеки Barracuda Networks у її власника Thoma Bravo.



У повідомленні, яке підтверджує попередній звіт Reuters, не розкриваються фінансові умови. Джерела, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що угоди оцінюють каліфорнійську Barracuda Networks приблизно в 4 млрд доларів, включаючи борг.



Укладання угод у сфері кібербезпеки різко зросло в останні місяці, оскільки пандемія прискорила перехід на віддалену роботу, змусивши компанії збільшити витрати в цьому секторі. Більш того, вторгнення росії в Україну також призвело до сплеску кібератак.



У понеділок Thoma Bravo погодився купити компанію з кібербезпеки SailPoint Technologies, тоді як Datto, постачальник рішень безпеки, також став приватним в результаті угоди на 6,2 млрд доларів з боку інвесторів на чолі з Insight Partners.



У лютому агентство Reuters повідомило, що KKR вивчає можливість продажу або первинного розміщення акцій Optiv Security, американського дистриб’ютора та консультанта рішень з кібербезпеки, який він контролює. Мова йшла про 3 млрд доларів, включаючи борг.



Заснована в 2003 році, Barracuda розробляє рішення для забеспечення безпеки даних клієнтів у хмарі на основі підписки, надаючи низку послуг, включаючи захист електронної пошти, безпеку мережі та захист даних.



Thoma Bravo придбала компанію в 2017 році, через чотири роки після того, як вона стала публічною. З тих пір Barracuda значно виросла та приносить понад 500 млн доларів щорічного доходу, повідомляє KKR. Фонд за цей час також здійснив низку придбань, зокрема розширену службу виявлення та реагування SKOUT Cybersecurity та постачальника доступу з нульовою довірою Fyde.



Угоду з Barracuda планується закрити до кінця 2022 року, повідомила KKR.

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