 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Вже працює 4166 відділень та 7597 поштоматів «Нової пошти»

13 апреля 2022 г., 11:25

Похід за посилкою - це частинка тієї такої звичної рутини, яка зараз хоча б на трохи дарує відчуття стабільності.

Сьогодні вже працює  4166 відділень та 7597 поштоматів «Нової пошти» у 6106 населених пунктах України, крім того доступна кур’єрська доставка.

Сильний бізнес = сильна економіка = сильна Україна! І це той самий тил, який ми маємо забезпечити задля нашої перемоги! Саме так вважають у «Новій пошті».

Один з яскравих прикладів як «Нова пошта» та український бізнес адаптуються до роботи в умовах війни - маркетплейс MAUDAU.

«Перший тиждень війни був для нашого бізнесу найскладнішим, - каже операційний директор маркетплейсу MAUDAU, Олексій Батуров. - Ми з усіх сил намагались хоча б частково відновити роботу. Спочатку ми пропонували тільки самовивіз замовлень з нашого складу у Києві, та згодом, завдяки нашому партнеру "Новій пошті", вдалось відновити процес доставки по всій країні там, де це можливо!»

Перевірити, де працює «Нова пошта», можна тут
мапа на сайті https://bit.ly/3NZl1Z0
телеграм-бот https://bit.ly/3LNEGcl

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  