13 апреля 2022 г., 11:25

Похід за посилкою - це частинка тієї такої звичної рутини, яка зараз хоча б на трохи дарує відчуття стабільності.



Сьогодні вже працює 4166 відділень та 7597 поштоматів «Нової пошти» у 6106 населених пунктах України, крім того доступна кур’єрська доставка.



Сильний бізнес = сильна економіка = сильна Україна! І це той самий тил, який ми маємо забезпечити задля нашої перемоги! Саме так вважають у «Новій пошті».



Один з яскравих прикладів як «Нова пошта» та український бізнес адаптуються до роботи в умовах війни - маркетплейс MAUDAU.



«Перший тиждень війни був для нашого бізнесу найскладнішим, - каже операційний директор маркетплейсу MAUDAU, Олексій Батуров. - Ми з усіх сил намагались хоча б частково відновити роботу. Спочатку ми пропонували тільки самовивіз замовлень з нашого складу у Києві, та згодом, завдяки нашому партнеру "Новій пошті", вдалось відновити процес доставки по всій країні там, де це можливо!»



Перевірити, де працює «Нова пошта», можна тут

мапа на сайті https://bit.ly/3NZl1Z0

телеграм-бот https://bit.ly/3LNEGcl

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист